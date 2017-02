Laufenburg Laufenburger will Straße nach Woody Allen benennen

Anwohner macht Vorschlag im Gemeinderat: Woody-Allen-Avenue statt Königsberger Straße.

Die Königsberger Straße in Laufenburg soll künftig Woody-Allen-Avenue heißen. Dies schlug am Montag in der Fragestunde des Gemeinderats Laufenburg ein Bürger vor. "Ich wohne in der Königsberger Straße und bin mit dem Namen nicht so recht zufrieden", sagte Hans Eisenbeis. Eine Begründung, weshalb die Straße nach dem amerikanischen Komiker, Filmregisseur, Autor, Schauspieler und Musiker benannt werden solle, präsentierte Eisenbeis auch: Woody Allen sei 1935 als Allan Stewart Konigsberg geboren worden.

Bürgermeister Ulrich Krieger nahm den Wunsch nach Umbennenung reserviert entgegen: "Die Straße soll an die alte Heimat vieler Vertriebener erinnern." Erst 2005 hatte sich der Laufenburger Gemeinderat für diesen Namen entschieden, die anderen Straßen im Wohngebiet Lierengraben tragen Gewannnamen.

Nach dem italo-amerikanischen Komiker, Schauspieler und Sportler wäre 2011 in Schwäbisch Gmünd fast ein Straßentunnel nenannt worden. Die Stadt hatte im Internet eine Umfrage durchgeführt, was wohl der beste Name für das lange herbeigesehnte Straßenbauwerk sei. Auch der Name Bud Spencers stand zur Wahl, weil sich dieser in den 1950er Jahren bei einem Schwimmturnier in Gmünd teilgenommen hatte. Bud Spencer führte bei der Internet-Umfrage haushoch. Doch der Gmünder Gemeinderat entschied sich für einen anderen Namen. Stattdessen benannte er das städtische Freibad nach Bud Spencer.