Laufenburg Laufenburger Realschüler erzählen von ihren Lieblingsbüchern

Im Rahmen der Projektarbeit in Kooperation mit der Stadtbibliothek haben die Schüler der sechsten Klasse über ihre kürzlich gelesen Bücher berichtet. Bürgermeister Ulrich Krieger beantwortete den jungen Leuten auch Fragen zur Kommunalpolitik.

Laufenburg (her) Begeistert erzählten die 26 Schülerinnen und Schüler der Realschulklasse 6b, die am Montag in die Stadtbücherei nach Laufenburg gekommen waren, von ihrem Lesespaß, den sie mit den von ihnen selbst ausgewählten Büchern hatten. Einige hatten, aufgrund der Projektarbeit, die die Stadtbücherei zusammen mit der Schule gemacht hat, zum ersten Mal ein Buch mit über 200 Seiten durchgelesen. Jasmin Schulz, erzählte begeistert vom Inhalt des Buches "Tochter des Windes, Leonie Hilbert fand das Buch "Club der roten Bänder" und Samuel Cuppuleri war von dem Buch "Allein in der Wildnis" fasziniert. Alle Schüler haben in der Schule eine Zusammenfassung des Inhalts von dem gelesen Buch gemacht, der in das Buch eingeklebt wird, das in einem extra Regal in der Stadtbücherei ausgestellt wird.

Sowohl Bürgermeister Ulrich Krieger, als auch die Leiterin der Bücherei Andrea Ebner, waren von der begeisterten Reaktion der Kinder auf die Leseaktion überrascht und erfreut. Lehrer Philipp Müller, der mit den Kindern in die Bücherei gekommen war, fand die Aktion ebenfalls hilfreich, um die Kinder zum Lesen zu animieren. Zum Schluss löcherten die Kids den Bürgermeister mit Fragen zu seiner Arbeit als Bürgermeister: "Wie lange sind sie schon Bürgermeister?", "Wie viel Einwohner hat Laufenburg?", "Wie hoch sind die Steuereinnahmen aus dem Laufenpark?" "Und wie lange arbeitet der Bürgermeister in der Woche?", waren einige der Fragen, die Ulrich Krieger freimütig beantwortete. So verbrachten die Kinder eine etwas andere Deutschstunde in der Stadtbücherei, die sie neben dem Lesen von Büchern, auch an das politische Leben heranführte. Andrea Ebner ermunterte sie, ebenfalls Mitglied der Stadtbücherei zu werden und sich so, wie die bereits 488 eingeschriebene Leser, eine Lesekarte zu holen und dann regelmäßig Bücher auszuleihen.