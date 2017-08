Laufenburg Laufenburger Kulturtage: Mit Kletzmer zum Erfolg

Renata Vogt, Vorsitzenden des Kulturausschusses, ist mit den Laufenburger Kulturtagen zufrieden. "Die Veranstaltungen sind alles in allem sehr gut angenommen worden".Mit 500 Besuchern liegt der Liedermacher Pippo Pollina in der Publikumsgunst und steht "außerhalb jeglicher Konkurrenz". Neben Vogts "persönlichen Highlight" war für sie und viele andere Klezmer der Höhepunkt.

Die Laufenburger Kulturtage sind vorbei. Sie waren dieses Mal musiklastig mit mehr jungen Künstlern im Programm. "Das hat sich so ergeben", sagt Renata Vogt, die maßgebliche Frau hinter den "Fließenden Grenzen". Die Vorsitzende des Kulturausschusses beider Laufenburg bilanziert fast ausschließlich Musik in diesem Jahr. "Die Veranstaltungen sind alles in allem sehr gut angenommen worden".

Vorgelagert war dem offiziellen Programm der Auftritt des italienischen Liedermachers Pippo Pollina, dem erklärten Lieblingssänger von Renata Vogt. Sie fand ihn mit Abstand das Beste. Mit 500 Besuchern liegt der in Cantautore im Spitzenfeld der Publikumsgunst und steht "außerhalb jeglicher Konkurrenz". Neben ihrem "persönlichen Highlight" war für sie und viele andere Klezmer der Höhepunkt. Dabei habe im Vorfeld eher Skepsis bei vielen geherrscht, denn Klezmer kennen nicht viele. Zur Überraschung aller Zweifler war dieses Konzert "sehr gut bewertet" und mit 200 Zuschauern nach Pollina das am besten besuchte – für Vogt "supergut" und viel für ein erstes Mal Klezmer. Die Klezmergruppe sei eine Freude gewesen, "natürlich, sympathisch, nett". Dagegen blieb die Resonanz beim Jazz mit Viviane de Farias mit 80 Zuhörern hinter den Erwartungen zurück. Dabei hat die Brasilianerin und Botschafterin des Bossa Nova in Deutschland einen guten Namen und war auch gut. Vielleicht lag es daran, dass der Jazz dieses Mal bewusst nicht im Festivalpass aufgenommen wurde. Aber es gibt immer mehrere Einflüsse, weiß Vogt.

Beim "Kurzschluss"-Programm des Bündners Flurin Caviezel jedenfalls war das Schlössle randvoll. Der Schweizer Kabarettist hat seine Anhängerschaft, es kamen mehr als die Hälfte Besucher aus der Schweiz. Die aufstrebende Wehrer Pop-Band Sameday Records hatte "die regionale Ass-Karte". Der Altersdurchschnitt der Besucher war außergewöhnlich und lag zwischen acht und 80 Jahren.

Die Genre-Vermischung zwischen Flamenco und Appenzell war dann ein größeres Wagnis, aber die Stadthalle war bei den Alder Bueben halb voll, gut die Hälfte der Zuschauer kam aus der Schweiz. Der Vortrag über Kunst im Rehmann Museum fand ebenso sein Publikum wie das Kindertheater, das den 60 Kids "irre gut gefallen hat". Offensichtlich "ein Knaller" war der Street Art-Workshop im Rehmann Museum, der Andrang war so groß, dass der Kurs jetzt wiederholt wird.

Angefangen hat das Programm mit der Jungen Klassik, dem Festival im Festival. Natalia Dauer stehe voll und ganz dahinter, erfülle dieses kleine Festivalprogramm mit Energie und Kraft, sagt Vogt. Beim Tangowochenende sah man nicht so viele Leute wie auch schon. Tangoliebhaberin Renata Vogt will mit ihren Tangofreunden Manöverkritik halten, ob es nächstes Jahr doch wieder einen Tango-Kurs geben soll. Auf das Tango-Frühstück auf der Brücke will sie nicht verzichten, "höchstens auf die Milonga am Abend".

Ausblick Kulturtage 2018

Das Programm der nächsten Laufenburger Kulturtage steht schon in Teilen fest. Eine zugkräftige Nummer wird die Clownin Gardi Hutter sein. Auch soll einmal Fado erklingen mit einem großen Namen, aber der Auftritt von Cristina Branco ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Auf jeden Fall kommt wieder Bea von Malchus mit neuem Programm "Queens", zum ersten Mal ein Frauenprogramm. Ob es mal wieder Theater im Freien (Codman-Anlage) gibt, steht noch nicht fest.