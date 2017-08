Laufenburg Laufenburger Kulturtage: Jazz-Sängerin Viviane de Farias entführt nach Südamerika

Einen höchst hörenswerten Konzertabend bot die brasilianische Jazz-Sängerin Viviane de Farias ihrem Publikum im Laufenburger Schlössle.

Laufenburg/Schweiz (mas) Auf eine Reise in die südamerikanische Klangwelt des Jazz entführte die Sängerin Viviane de Farias ihr Publikum in der Stadthalle im schweizerischen Laufenburg. Anlässlich der derzeit stattfindenden Kulturtage beider Laufenburg, gastierte die Sängerin mit der kräftigen Stimme in der Grenzstadt am Rhein. Gemeinsam mit ihrer Band, welche ihr musikalisch in nichts nachstand, gestaltete de Farias einen entspannten und für jeden Fan des Jazz hörenswerten Konzertabend.

Mit Charme und ihrem unverkennbar lateinamerikanischen Temperament verstand es die Sängerin, ihre Zuhörer zu begeistern und auch diejenigen vom Jazz zu überzeugen, die es zuvor nicht gewesen sein mochten. Obgleich Laufenburg zwar nicht an der Copa Cabana liegt, kam beim Konzert von de Farias zumindest das Lebensgefühl auf, wie es an dem berühmten Strand im Schatten der Christus-Statue in Rio de Janeiro herrschen mag. Kontrastreich, voller Farben, aber auch gefährlich – so umschreibt die Sängerin selbst ihr Heimatland mit seiner überstrahlenden Hauptstadt Rio, dem Ursprungsort des Samba und des Bossa Nova.

Die Klänge dieser lebhaften Stadt vermittelte de Farias musikalisch mit Kompositionen, wie "Domingo". So wird der Gesang für de Farias mehr als bloße Ausdruckskunst. Ihr Gesang ist der Esprit ihres Latin-Jazz, das Singen wird für sie zum Ort der Heimat im hier und jetzt, während sie geografisch betrachtet doch so weit davon entfernt ist. Der Samba "Número um", in welchem es übersetzt heißt "Ich möchte singen" wirkt daher paradigmatisch zu de Farias Musikphilosophie. Ausgezeichnet durch Leichtigkeit stimmte die Sängerin mit ihren begleiteten Musikern einen tänzerischen Jazz ein, der immer wieder durch Soloeinlagen glänzte.

Mal ruhig, mal frech, mal im Vibrato, mal klar zeigte die Sängerin die Vielfalt ihrer Stimme. Mit ihrer Interpretation von "Somewhere over the Rainbow" wagte sie sich gar an ein für Jazz eher unkonventionelles Stück, was das bekannte Lied in anderen, aber ebenso wohlklingenden Facetten zeigte. Vielfältig wie das Leben selbst ist folglich de Farias Begabung und ihre Auffassung von Jazzmusik. "Ich habe gelebt" lautet passende und doch nicht passende die Übersetzung ihres Kosenamens "Vivi", was zugleich der aktuelle Albumtitel ist. Denn de Farias Musik ist geprägt vom Leben und von der Mentalität Südamerikas. Aber ebenso ist ihre Musik genauso wie das bunte Leben, nämlich kräftig und außergewöhnlich vital.