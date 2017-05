Laufenburg Laufenburger Förderverein Kultur im Schlössle bringt kreatives Duo auf die Bühne

Nicole Singler-Schnelle und Kurt Zimmermann überzeugten mit einem Stück der französischen Sängerin Zaz oder „Black Bird“ von den Beatles im Panoramasaal.

Laufenburg – Gerade neu gegründet und schon mitten in der Austragung eines vielfältigen Programms ist der Förderverein „Kultur im Schlössle“. Die junge Kultureinrichtung hat das Ziel, Instrumente zu beschaffen, Künstler zu fördern und regionale Konzerte zu ermöglichen. Ein erstes großes Projekt ist dabei die Beschaffung eines neuen Klavierflügels für den Panoramasaal des Schlössles.

Mit dem Duo bestehend aus Sängerin Nicole Singler-Schnelle und Gitarrist und Rhythmusmacher Kurt Zimmermann hat der Förderverein etablierte Künstler der Region nach Laufenburg geholt. Singler-Schnelle ist bereits seit vielen Jahren durch diverse Zusammenarbeiten mit anderen bekannten Künstlern und Bands vom Hochrhein bekannt und Kurt Zimmermann gilt als ein Urgestein der lokalen Blues- und Rockszene. Gemeinsam haben sie im Jahr 2013 gestartet und mit der Interpretation von Blues- und Jazzwerken begonnen. Mittlerweile finden sich aber auch Rock- und Popklassiker, aktuelles Songmaterial und zahlreiche Eigenkompositionen in ihrem Repertoire.

Den Auftritt im Schlössle eröffnete das Duo mit dem Stück „Temptation“ von Tom Waits, einem Künstler, von dem mehrere Werke von im Abendprogramm des Duos zu finden waren. Auch die Klassiker „Come together“ und „Black Bird“ von den Beatles durften nicht fehlen. Der Blues „Turn me on“ von Norah Jones erinnerte an die Anfangszeit des Duos und den Song „Hoochie Coochie Girl“ von Etta James widmete Nicole Singler-Schnelle ihrer Mutter, die unter dem anwesenden Publikum war. Mit „Je veux“ von der französischen Künstlerin Zaz traf das Duo nicht nur den Nerv der Zeit, sondern präsentierte auch sein Können in der französischen Sprache.

Die deutschen Lieder „Schritt für Schritt“ von Kio Kopphausen und „Flaschenpost“, was eine Eigenkomposition ist, wirkten besonders leidenschaftlich und mit Herzblut interpretiert. Abgeschlossen wurde dann mit „Time“, erneut von Tom Waits, einer wehmütigen Ballade.

Insgesamt wirkte der Auftritt des Duos schlicht und klassisch sowie harmonisch aufeinander abgestimmt. Nicole Singler-Schnelle überzeugte mit einer kraftvollen und wandelbaren Stimme und Kurt Zimmermann, welcher ganz ohne Noten spielte, zeigte viel Gefühl und Konzentration. Die eingebauten Instrumentalpassagen, die durch Rhythmushilfen, die Zimmermann zum einen mit dem Fuß bediente und Singler-Schnelle durch das Spielen einer Mundharmonika und einem einmaligen Blas-Keyboard leistete, ließen den Zuhörern Freiraum für das Aufnehmen der Klangfarbe. Dass Kurt Zimmermann nicht nur eine Gitarre, sondern eine ganze Auswahl dieser Instrumentengruppe beherrschte, unterlegte den Auftritt mit viel Abwechslung. Alles in allem ein gelungener Abend zur Förderung der regionalen Kultur.