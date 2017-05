Laufenburg Laufenburger 8: Partnerschaftsvertrag zwischen beiden Laufenburg als letzter Schritt zu Fördermitteln

Die Unterlagen für den Förderantrag für die Laufenburger 8 sind von deutscher Seite aus komplett. Die Stadt Laufenburg hofft, vom Programm Interreg V 60 Prozent der Baukosten von 2,45 Millionen Euro erstattet zu bekommen. Die Detailplanung beginnt allerdings erst nach Förderbescheid

Laufenburg (msb) Einstimmig hat der Laufenburger Gemeinderat dem Abschluss eines Partnerschaftsvertrags mit Laufenburg/CH im Rahmen der Interreg V zugestimmt. Damit wird nicht nur die Kooperation bei der Erstellung des grenzüberschreitenden Wanderweges Laufenburger 8 geregelt. Der Vertrag ist zugleich der letzte Schritt auf dem Weg zur finanziellen Förderung des Projekts, wie Bürgermeister Ulrich Krieger erklärte.

Auf deutscher Seite werden Kosten von 2,45 Millionen Euro erwartet. Im Idealfall werden diese zu 60 Prozent durch das Interreg-Programm gefördert. Die Chancen auf Fördermittel stehen gut. Bereits Anfang April hatte die Stadt Laufenburg die Zusage erhalten, dass der Förderantrag genehmigt werde, falls alle Unterlagen fristgerecht innerhalb von zwei Monaten eingereicht werden. Nun hofft der Gemeinderat, dass auch die Schweizer Schwesterstadt dem Vertrag zustimmen wird. Frank Dittmar (CDU) mahnte dazu, dass die deutsche Seite hier "dringend am Ball bleiben muss, was die Information des Schweizer Stimmvolks angeht". Nicht, dass es auf der Zielgeraden das böse Erwachen durch eine Ablehnung gebe.

Was die Wegführung anbelangt, will Bürgermeister Krieger sich derweil erst mit einer Detailplanung befassen, wenn die Zuschusszusage offiziell vorliegt. Es gelte aber die Maßgabe, dass "bestehende Wege möglichst genutzt und gegebenenfalls naturnah ausgebaut werden", so Krieger. Dies hatte Jürgen Weber (Grüne) insbesondere im Hinblick auf den Abschnitt zwischen Codman-Anlage und dem Stauwehr in Rhina angeregt. Dort gibt es einen Trampelpfad im Bereich des Vereinsheims des Fischereivereins, den die Stadt möglichst nutzen solle – auch um Kosten zu sparen und Eingriffe in die Natur zu vermindern: "Auch auf Schweizer Seite führt ja nicht der ganze Weg direkt am Rhein entlang", so Weber.

Auch Krieger stellte klar: "Wir haben nicht die Absicht, einen zweiten Tausendfüßler zum Stauwehr zu bauen." Das sei schon allein aus Kostengründen nicht zu bewerkstelligen. Geländeversprünge und Eigenheiten in der Topografie sollen mit Treppen überwunden werden – auch wenn dies bedeute, dass die Laufenburger 8 nicht vollständig barrierefrei werde, so Krieger.