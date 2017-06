Laufenburg Laufenburg zeigt sich vielseitig, bunt und kreativ

Am 4. Kunsthandwerkermarkt beteiligen sich 60 Stände in beidenTeilen der Altstadt. Beim verkaufsoffenen Sontnag machen 22 Einzelhändler mit.

Vielseitig, bunt und kreativ präsentierte sich der Kunsthandwerker-Markt am Samstag und Sonntag in der Laufenburger Altstadt. Unter der Devise „Kunst trifft Handwerk“ lud der Markt bei strahlendem Sonnenschein zum Staunen und Stöbern ein. Rund 60 Aussteller zeigten auf beiden Seiten des Rheins ihre handgefertigten Produkte. Zahlreiche Geschäfte im Laufenpark und in der Altstadt hatten anlässlich des Markts verkaufsoffenen Sonntag.

Bereits zum vierten Mal fand der Kunsthandwerker-Markt in dieser Form in Laufenburg statt. Und in seiner vierjährigen Geschichte hat sich der Markt nicht nur vergrößert, sondern ist zu einer grenzüberschreitenden Veranstaltung geworden, an der sich nun alle Laufenburger und Kunstinteressierte erfreuen können. So auch Anita Kief und ihr Sohn Nico, die sich vom Marktangebot begeistert zeigten: „Wir sind zu Besuch in Laufenburg und es gefällt uns sehr gut.“

Zu sehen und zu kaufen gab es in den Gassen für allerlei Geschmäcker etwas. Von Schmuck über selbstgenähte Taschen und praktische Beutel, Keramik, Lederprodukte, sowie Holzschnitzereien bis hin zu Arbeiten aus Filz. Von eigener Hand produziert und vor allem originell sollten ausgestellten Produkte sein, um dem namensgebenden Aufeinandertreffen von Kunst und Handwerk gerecht zu werden. So sahen die Marktbesucher nicht nur handwerkliches Schaffen, wie es einige der Aussteller an ihren Ständen vor Ort vorführten, sondern auch, wie daraus Kunstobjekte werden können. Neben handwerklichen Anfertigungen kam das kulinarische Angebot ebenfalls nicht zu kurz. Wobei auch hier nichts gewöhnlich war. Biologisch angebaute und produzierte Lebensmittel, exquisite Brotaufstriche, Steinofenbrot oder Obstbrände regten die Kauflaune an.

Zusätzlich zu „Kunst trifft Handwerk“ öffneten auch am Sonntag einige Läden in der Innenstadt sowie im Laufenpark ihre Pforten. So konnten die Gäste, welchen ein Shuttlebus zwischen Altstadt und Laufenpark zur Verfügung stand, auch das Angebot der lokalen Geschäfte in Anspruch nehmen. Insgesamt 22 Läden luden außerhalb ihrer üblichen Öffnungszeiten zum Einkaufen ein. Zusätzlich nutzen Vereine den verkaufsoffenen Sonntag, um mit Kuchenverkäufen ihre Kasse aufzustocken.

