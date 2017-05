Laufenburg Laufenburg setzt Akzent bei Kinderbetreuung

Am Montag Spatenstich für den neuen Kindergarten Rappenstein. 60 Ganztagsbetreuungsplätze sollen ab Herbst 2018 zur Verfügung stehen.

In Laufenburg hat am Montag mit dem symbolischen Spatenstich der Neubau des Kindergartens Rappenstein begonnen. Bis Herbst 2018 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und in der Einrichtung 60 Ganztagsbetreuungsplätze für Drei- bis Sechsjährige zur Verfügung stehen. Die Stadt investiert dafür rund 4 Millionen Euro.

"Die Planungsphase ist vorbei. Das Bauen geht los", freute sich Bürgermeister Ulrich Krieger vor den zahlreich erschienenen Gästen und Mitwirkenden. Darunter waren neben Eltern, Nachbarn, Stadträten, Mitarbeitern der Stadtverwaltung, Vetretern der am Bau beteiligten Firmen und Planungsbüros auch Erzieherinnen und Kinder des Kindergartens Rappenstein. Diese sind seit Ostern provisorisch im zum Kindergarten umgebauten alten Feuerwehrhaus Brunnenmatt untergebracht.

Noch ist das alte Kindergartengebäude auf dem Rappenstein nicht ganz abgerissen. Doch bereits im Oktober soll der Rohbau des neuen Gebäudes 889 Quadratmeter Nutzfläche stehen und im Herbst kommenden Jahres bezugsfertig sein. Der Kindergarten wird in klassicher Massivbauweise errichtet.

Maßgeblich für den Neubau sei die im Februar 2014 vom Gemeinderat getroffene Grundsatzentscheidung gewesen, innerhalb von vier Jahren ein durchgehendes Betreuungsangebot für ein- bis zehnjährige Kinder zu schaffen, erklärte Bürgermeister Krieger in seiner Rede zum Spatenstich. Als 2014 die Kinderkrippe Löwenburg geöffnet habe, sei dem Gremium und der Stadtverwaltung schnell klar geworden, dass Ganztagsbetreuung nicht nur für unter dreijährige sondern auch für ältere Kinder immer stärker nachgefragt werde.

Mit dem Neubau setze die Stadt Laufenburg einen neuen Akzent in der Kinderbetreuung, betonte Krieger. Nicht nur erhielten die Kinder eine voll auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Einrichtung. Der Stadt werde können den Erziehern auch einen modernen Arbeitsplatz anbieten, was die Suche nach weiterem Personal erleichtere. Der Bürgermeister zeigte sich zudem "überzeigt, dass die Stadt mit dem Neubau des Kindergartens noch attraktiver für junge Familien wird". Statt bisher zehn könne Laufenburg bald 60 bis 80 Ganztagsbetreuungsplätze anbieten.

Äußerst dankbar war Krieger dem Land gegenüber, das die Baumaßnahme mit 1 Million Euro bezuschusst, also ein Viertel der auf insgesamt 4 Millionen Euro geschätzten Kosten trägt. Diese Summe beinhaltet neben den Kosten für den Neubau auch die für den Abriss des Altbaus, die provisorische Auslagerung des Kindergartens im alten Feuerwehrhaus Brunnenmatt und die Neugestaltung der Außenanlagen.