Laufenburg Laufenburg macht Inventur

Die Stadt Laufenburg bewertet derzeit ihr gesamtes Vermögen. Die städtisches Immobilien sind 37,9 Millionen Euro wert. Wertvollstes Einzelgebäude ist mit 4,1 Millionen Euro das Feuerwehrhaus Neumatt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Stadt Laufenburg beziffert den Gesamtwert ihrer Immobilien auf 37,9 Millionen Euro. Insgesamt sind 44 Gebäude in ihrem Besitz, dazu Straßen, Plätze, Anlagen, Grundstücke und Wälder. Augenblicklich ermittelt die Stadtkämmerei im Rahmen der Einführung des Neuen kommunalen Haushaltsrechts das gesamte städtische Vermögen.

Ein einem Jahr am 1. Januar 2018 führt Laufenburg das Neue kommunale Haushaltsrecht ein. Sie setzt damit einen Beschluss der Innenministerkonferenz und der Landesregierung um, wonach die Kommunen bis spätestens 2020 von der vom bisher gebräuchlichen kameralistischen auf das doppische Haushaltssystem umgestellt haben müssen. Die Laufenburger Kämmerin Andrea Tröndle: "Bei der Einführung des Neuen kommunalen Haushaltsrechts geht es um mehr als nur um die Einführung eines neuen Buchungsstils." Es handele sich um eine längst überfällige, ämterübergreifende und zukunftsorientierte Reform der gesamten öffentlichen Finanzwirtschaft. Mit Hilfe der kommunalen Doppik solle die wirtschaftliche Lage der Kommune transparent gemacht, ein sparsamer und effizienter Ressourceneinsatz gefördert und der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen werden.

Erfasst und bewertet sind in Laufenburg bereits die städtischen Gebäude, das Infrastrukturvermögen wie Straßen, Brücken und Straßenbeleuchtung sowie die Grundstücke. Innerhalb der nächsten Wochen wird das bewegliche Vermögen erfasst und bewertet, zum Abschluss das Finanzvermögen und die Schulden. Nicht in diese Bewertung fließt ein das Vermögen der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung, also beispielsweise das Kanalnetz, die Parkhäuser oder das Gartenstrandbad.

Hier einige Ergebnisse: Unter Berücksichtigung der Abschreibungen besitzen die städtischen Immobilien einen Gesamtwert von 37,9 Millionen Euro. Buchungstechnisch wertvollstes Einzelgebäude ist mit 4,1 Millionen Euro das Feuerwehrhaus Neumatt, je 2,6 Millionen Euro sind die Rappensteinhalle und die Kinderkrippe Löwenburg wert, 1,8 Millionen Euro der Alt- und der Neubau der Hans-Thoma-Schule, 1,4 Millionen Euro das Bürgerhaus Nord in Rotzel. Das Laufenburger Rathaus ist mit 760.000 Euro bewertet, das Schlössle mit 400.000 Euro, der Bauhof mit 200.000 Euro, die Möslehalle in Luttingen mit 186.000 Euro.

Die 245 Gemeindestraßen haben einen Gesamtwert von 9 Millionen Euro, davon entfallen 414.000 Euro auf die die Rappensteinstraße als am höchsten bewertete. 180 Straßen und Wege sind abgeschrieben, so auch die Codman-Anlage und die Hauptstraße.

Die kommunale Inventur ist ein äußerst umfangreiches Unterfangen, das bereits 2013 begonnen hat. Zur Ermittlung der Anschaffungs-und Herstellungskosten wurden beispielsweise Ausgabenübersichten oder Kaufverträge herangezogen. Konnten die Anschaffungs- und Herstellungskosten mangels Unterlagen nicht ermittelt werden, wurde der Wert beispielsweise über Versicherungswerte der Gebäudebrandversicherung oder auf ähnlichem Wege rückindiziert.