Laufenburg Laufenburg investiert 1,2 Millionen in Wasserversorgung

Laufenburg investiert 1,2 Millionen in Wasserversorgung

Die Wasserkammern auf dem Rappenstein versorgen einenGroßteil Laufenburgs. Sie werden jetzt umfangreich saniert. Auch während der Arbeiten steht immer genügend Wasser zur Verfügung.

Laufenburg – Die Stadt Laufenburg saniert den Hochbehälter Rappenstein. Mit 3000 Kubikmetern Fassungsvermögen deckt er 55 Prozent des gesamten Behältervolumens der Laufenburger Wasserversorgung ab. Über das 1974 errichtete Bauwerk werden direkt oder indirekt die Kern- und die Oststadt sowie die Stadtteile Binzgen, Rhina, Stadenhausen und Luttingen versorgt. Die Sanierung nimmt zwölf Monate in Anspruch und wird dieses und nächstes Jahr ausgeführt. Die Kosten werden auf 1,2 Millionen Euro brutto geschätzt.

Während der Sanierung, die der Gemeinderat am Montag einstimmig beschloss, wird im Hochbehälter jeweils nur eine der beiden Wasserkammern arbeiten können. Dadurch sei die Wasserversorgung der Stadt aber nicht beeinträchtigt, antwortete Ralf Mülhaupt, Geschäftsführer des federführenden Ingenieurbüros Tillig aus Dogern, auf eine besorgte Frage von Stadträtin Maria-Theresia Rist (CDU). „Sie sind in der sehr komfortablen Lage eine Versorgung über Tiefbrunnen zu besitzen“, erklärte Mülhaupt. Dies erlaube über Pumpbetrieb stets die Bereitstellung von genügend Wasser für die verbleibende Kammer.

Mit der Sanierung sollten Mängel am Bauwerk beseitigt werden, betonte Mülhaupt. Die Trinkwasserqualität sei bisher einwandfrei: "Es gibt keine Verunreinigungen im Wasser!" Konkret sei die Chlorkautschukbeschichtung in den Wasserkammern beschädigt und die Betonüberdeckung zu gering. Ferner empfahl Mülhaupt eine ganze Reihe weiterer Veränderungen, vor allem den Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage und einer spritzwasser- und staubdichten Trennwand zwischen beiden Wasserkammern. Dies seit heute Standard.

"Wir schlagen hier eine Sanierung vor, die weit über die der Wasserkammern hinausgeht", sagte Bürgermeister Ulrich Krieger. Würden die zusätzlich vorgeschlagenen Maßnahmen erst später und nicht zusammen mit der Sanierung der Wasserkammern vorgenommen, dann werde dies überdurchschnittlich hohe Kosten verursachen, begründete Mülhaupt die Ausweitung des Arbeitsumfangs. Er hatte den Hochbehälter im Juli 2016 untersucht. Im Gemeidnerat formulierte der Ingenieur drei Ziele der Sanierung: den Schutz des Bauwerks, die Verbesserung der Dichtigkeit und die Erfüllung aller Normen und Empfehlungen.

Mülhaupt stellte dem Gemeinderat drei Varianten für die Sanierung der Wasserkammern vor: die mineralische Beschichtung für 1,1 Millionen Euro, die Grundbeschichtung und Auskleidung mit Polyethylen-Platten für 1,3 Millionen Euro, die Auskleidung mit Polyethylen-Platten ohne Grundbeschichtung für 1,1 Millionen Euro. Von Letzterem riet der Ingenieur ab, weil das Betonbauwerk dadurch nicht geschützt werde. Im Vergleich der ersten beiden Varianten spreche das Kosten-Nutzen-Verhältnis klar für die mineralische Beschichtung, sagte Bürgermeister Krieger. Dem schloss sich auch der Gemeinderat an, ebenso der Ausschreibung der vorgeschlagenen, auf 130000 Euro geschätzten Zusatzarbeiten.

Ob denn nicht der Bau eines neuen Hochbehälters die bessere und billigere Lösung wäre, wollte der Luttinger Ortsvorsteher und FW-Stadtrat Bernhard Gerteis wissen. Ein Neubau würde ein Mehrfaches der Sanierung kosten, antwortete Mülhaupt. Auch der Einbau einer Entkalkungsanlage, wonach sich FW-Stadträtin Gabi Schäuble erkundigt hatte, sei am Hochbehälter nicht sinnvoll und habe mit den vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen auch nichts zu tun. "Das wären definitiv zwei unterschiedliche Dinge." Eine Entkalkung müsste direkt am Tiefbrunnen erfolgen, bevor das Wasser auf die einzelnen Hochbehälter verteilt werde.