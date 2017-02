Laufenburg, Murg Laufenburg halbiert Murger Krippenkontingent

Nur noch fünf statt wie bisher zehn Betreuungsplätze in Laufenburger Kinderkrippe für Kleinkunder aus der Nachbargemeinde reserviert. Laufenburg benötigtPlätze selbst. Bürgermeister Ulrich Krieger hält wegen Personalkosten höhere Kindergartengebühren für notwendig.

Ab September betreut die Laufenburger Kinderkrippe Löwenburg nur noch maximal fünf Kinder aus der Nachbargemeinde Murg. Bisher können aufgrund einer interkommunalen Vereinbarung aus Murg bis zu zehn Kinder ab vollendetem ersten Lebensjahr in der Einrichtung unterkommen. Der Gemeinderat Laufenburg beschloss am Montag im Rahmen der Kindergarten-Bedarfsplanung 2017/18 diese Zahl zu halbieren.

Laut Bedarfsplan sind die 40 Krippenplätze in der Löwenburg derzeit voll belegt. Auch für das kommende Betreuungsjahr sei eine Vollauslastung bereits absehbar, so die Stadtverwaltung Laufenburg. Sie rechnet unter anderem wegen des Zuzugs in das Baugebiet Westlich Schreibach I mit einer weiteren Erhöhung des Bedarfs in Laufenburg. "Kein Kind aus Murg, das bisher einen Platz in der Kinderkrippe einnimmt, muss die Einrichtung deshalb verlassen", betonte Bürgermeister Ulrich Krieger. Es würden allerdings zunächst auch keine weiteren Kinder aus Murg aufgenommen.

Änderungen gibt es zum nächsten Betreuungsjahr an den Kindergärten Rotzel und möglicherweise Luttingen. Für Rotzel wird erwartet, dass von derzeit 40 Betreuungsplätzen 2017/18 nur noch 25 bis 30 benötigt werden. Statt wie bisher zwei Regelgruppen mit je 25 bis 28 Plätzen soll es deshalb nur noch eine, neu aber eine Kleingruppe mit zehn Plätzen und verlängerten Öffnungszeiten geben. "Das bedeutet für Rotzel eine Verbesserung", kommentierte der Bürgermeister. Auch in Luttingen werden von 77 Betreuungsplätzen nur etwa 50 benötigt. Auch hier will die Stadt keine Gruppe abbauen, sondern allenfalls die bestehende Halbtagsgruppe in eine altersgemischte Kleingruppe mit zehn Plätzen umwandeln.

Krieger bereitete die Eltern auf seiner Meinung nach nötige höhere Gebühren im neuen Kindergartenjahr vor: "Der neue Tarifvertrag hat dafür gesorgt, dass die Personalkosten sprunghaft gestiegen sind."

Beim anstehenden Umzug des Kindergartens Rappenstein sieht sich die Stadt im Zeitplan. Das alte Feuerwehrhaus Brunnenmatt werde bis zum 10. April so weit umgebaut sein, dass der Kindergarten dort provisorisch unterkommen könne, erklärte Krieger. Am 24. April soll der Abbruch des Kindergartens Rappenstein beginnen. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten dafür zum Angebotspreis von 45000 Euro an die Waldshuter Firma Ernesti. Sie erhielt zum Angebotspreis von 46000 Euro auch die Erdarbeiten.

Die Rohbauarbeiten für den Neubau vergab der Gemeinderat an die Albbrucker Firma Rotkamm. Mit 552000 Euro hatte sie das günstigste unter fünf eingegangenen Angeboten eingereicht. Dies sind zwar 20000 Euro mehr als in der Kostenberechnung veranschlagt. Architekt Ernesto Preiser ist dennoch "zuversichtlich, dass wir am Ende wieder unter dem Strich liegen werden".