Laufenburg Laufenburg fehlt eine Million

Massiver und dauerhafter Einbruch bei der Gewerbesteuer. Verwaltung reagiert mit Ausgabensperre im Verwaltungshaushalt. Gebühren sollen stärker ausgeschöpft werden.

Die Stadtverwaltung Laufenburg erwartet für die nächsten Jahre rund einem Viertel weniger Gewerbesteuereinnahmen. Rechnungsamtsleiterin Andrea Tröndle erklärte am Montag im Gemeinderat, dass sie bereits für 2017 statt der eingeplanten 3,8 Millionen nur mit 2,8 Millionen Euro rechne. Auch die darauffolgenden Jahre werde dies so bleiben. Die Stadtverwaltung will die Mindereinnahmen durch eine Sperre von 10 Prozent der Bewirtschaftungsmittel, durch strikte Prüfung der Ausgaben, durch Ausschöpfung der Gebühren und Entgelte sowie durch Ausnutzung der Fördermöglichkeiten auffangen.

Die Nachricht über die zurückgehenden Einnahmen in Laufenburg überrascht. Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Höhenflug. Die meisten Kommunen auch in der Region erfreuen sich guter Gewerbesteuererträge, so hat beispielsweise Bad Säckingen erst am Montag den Ansatz für 2017 um 0,5 Millionen auf 8,5 Millionen Euro erhöht.

Schwankungen bei den Gewerbesteuereinnahmen sind nichts Ungewöhnliches. Konjunkturschwankungen sowie Nachzahlungen oder Rückerstattungen von oder an einzelne Firmen sorgen immer wieder dafür, dass Ansätze und Rechnungsergebnisse stark differieren. In Laufenburg sind für 2017 im Haushaltsplan 3,8 Millionen eingesetzt. "Wir lagen dieses Jahr sogar bereits bei 6 Millionen", berichtet Krieger. Nun hätten auf einen Schlag 3 Millionen wieder ausgebucht werden müssen, so dass die tatsächlichen Einnahmen bei etwas unter 3 Millionen lägen.

Ungewöhnlich daran ist vor allem, dass Krieger und Tröndle im Gemeinderat mehrfach betonten, dass es zu einer "dauerhaften Reduzierung" der Gewerbesteuereinnahmen gekommen sei. Welche Firma oder welche Firmen weniger zahlen müssen, darf der Bürgermeister wegen des Steuergeheimnisses nicht sagen. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte er am Dienstag aber, dass weniger wirtschaftliche statt rechtliche Gründe dafür ausschlaggebend seien. Teils wirkten sich allgemeine gesetzliche Änderungen aus, teils interne Änderungen der rechtlichen Strukturen bei einigen Unternehmen. Es handele sich um "drei bis vier" rechtlich nicht miteinander verbundene Firmen, so Krieger.

Als Ausgleich für die weggebrochenen Gewerbesteuereinnahmen entnimmt die Stadt zusätzlich 0,9 Millionen Euro aus ihren derzeit 3,1 Millionen Euro Rücklagen. "Dieses Jahr kommen wir noch gut weg", sagte die Kämmerin. Die Rücklagen könnten aber nicht dauerhaft als Kompensation verwendet werden. In diesem und in den Folgejahren sollen deshalb 10 Prozent der Bewirtschaftungsmittel im Verwaltungshaushalt gesperrt, die Ausgaben im Vermögenshaushalt streng geprüft und alle öffentlichen Fördermöglichkeiten genutzt werden. Außerdem will die Stadt die eigenen Einnahmequellen konsequent ausnutzen. Von unserer Zeitung auf eine mögliche Erhöhung des Gewerbesteuersatzes angesprochen, sagte Krieger: "Ich hoffe nicht, dass das ein Thema wird." Der Satz liegt in Laufenburg mit derzeit 350 Prozent noch 40 bis 45 Punkte unter dem in Bad Säckingen beziehungsweise Waldshut-Tiengen.

Die Mitglieder des Gemeinderat waren von Krieger bereits in einer vorangegangenen nichtöffentlichen Sitzung über die negative Entwicklung informiert worden. Entsprechend gefasst nahmen die Stadträte am Montag Kriegers Ausführungen entgegen. "Richtig ist, dass wir jetzt schon gegensteuern", betonte CDU-Stadtrat Frank Dittmar. Und im Hinblick auf die vom Gemeinderat am selben Abend beschlossene Erhöhung der Kindergartengebühren sagte er: "Wir können nur das ausgeben, was wir haben."

Den von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Nachtragshaushaltsplan soll der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung beschließen. Die Haushaltsrechnung 2016 und die Jahresabschlüsse 2016 für die Städtische Abwasserbeseitigung und die Stadtwerke wurden vom Gemeidnerat einstimmig gebilligt. (Bericht folgt.)