Laufenburg: Polizei sucht Unfallzeugen

Zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte kam es am Mittwochmittag gg. 12.40 Uhr in Laufenburg.

Eine Frau wollte laut Polizei von einem Parkplatz nach links in die Waldshuter Straße abbiegen und übersah dabei einen aus Richtung Waldshut kommenden anderen Fahrer. Offenbar hatte die 18-jährige Autofahrerin beim Abbiegen dessen Geschwindigkeit unterschätzt, nimmt die Polizei an. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 2000 Euro geschätzt. Um den genauen Unfallhergang zu ermitteln, bittet die Polizei Zeugen sich beim Polizeiposten in Laufenburg unter der Rufnummer 07763 9288-14 zu melden. Insbesondere Personen, die an der nahegelegenen Bushaltestelle standen, könnten den Unfall beobachtet haben, so die Polizei.