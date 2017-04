Laufenburg Laufenburg: Noch kein Ergebnis im Prozess gegen 28-Jährigen wegen versuchten Totschlags

Zwei vom Landgericht Waldshut-Tiengen befragte junge Frauen liefern am zweiten Prozesstag teils widersprüchliche Aussagen. Angebliches Opfer konnte sich bislang selbst nicht zu Wort melden, da es sich in der Türkei aufhält.

Laufenburg – Vor dem Landgericht Waldshut-Tiengen ist am Mittwochmorgen der Prozess gegen einen 28-jährigen Mann fortgesetzt worden. Der Angeklagte soll am 8. Dezember vergangenen Jahres einen 27-jährigen Mann am Laufenburger Bahnhof niedergestochen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Totschlag vor. Am zweiten Verhandlungstag wurden mehrere Augenzeugen vernommen, um die konkreten Hintergründe der Tat zu ermitteln, die in manchen Aspekten immer noch unklar sind.

Am zweiten Verhandlungstag vernahm das Landgericht nicht mehr den Angeklagten selbst, sondern Augenzeugen, die die blutige Tat am 8. Dezember vergangenen Jahres miterlebt haben. Bereits zu Prozessbeginn kam es jedoch zu teilweise widersprüchlichen Informationen, die zwei junge Zeuginnen lieferten. Laut den Aussagen der beiden Frauen, stieg nicht der Angeklagte aus dem Regionalzug in Laufenburg aus, sondern das Opfer selbst. Daraufhin sei es zu der körperlichen Auseinandersetzung gekommen, die mit der Flucht des Angeklagten geendet habe.

Im Verlauf der Verhandlung erwiesen sich die Aussagen jedoch als nicht tragfähig, da die Mehrheit der Zeugen bestätigen konnte, dass der Angeklagte aus dem Zug ausstieg. Den groben Handlungsverlauf der Tat konnten fast alle geladenen Zeugen rekonstruieren. Ungeklärt bleiben vor allem der Beginn und das Ende der Tat. Bis jetzt konnte kein Zeuge bestätigen, wer eindeutig als Angreifer zu identifizieren ist und warum der Angeklagte die Kampfsituation fluchtartig verließ.

Die derzeitige Beweisaufnahme führte bislang zu keinem eindeutigen Resümee der Strafkammer, Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Zum einen hielt der Vorsitzende der Strafkammer die Tatsache fest, dass es zu einem zufälligen Treffen der beiden Männer gekommen sein muss. Dafür spricht die Spontanität der Situation, da der Angeklagte lediglich wegen der bevorstehenden Fahrkartenkontrolle in Laufenburg aussteigen musste. Auch das Opfer befand sich unbeabsichtigt zu diesem Zeitpunkt am Bahnhof.

Außerdem gibt es keine handfesten Beweise für einen eindeutigen Angriff seitens des Angeklagten. Die Einschätzung des Staatsanwaltes spricht jedoch für eine Verurteilung des Angeklagten. Laut Aussagen eines Zeugen, wollte sich das Opfer mit dem Angeklagten vertragen und weitere Konflikte vermeiden. Darin sieht die Staatsanwaltschaft kein Angriffsmotiv.

Außerdem argumentierte der Staatsanwalt mit Zeugenaussagen, die eher für einen Angriff seitens des 28-jährigen Angeklagten sprechen. Die Verteidigung des Angeklagten betonte die Passivität des Opfers bei Polizeiaussagen und zweifelt an deren Glaubwürdigkeit. Bislang tätigte das Opfer selbst noch keine Zeugenaussage vor dem Landgericht. Derzeit befinde sich der 27-Jährige in der Türkei. Die Fortsetzung des Prozesses findet am Mittwoch, 26. April statt.