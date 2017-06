Laufenburg Laufenburg: Frauengemeinschaft Heilig Geist wird 100 Jahre

Die Frauengemeinschaft Heilig Geist wird 100 Jahre. Das Jubiläum wird am 1. und 2. Juli gefeiert. Auf dem Programm stehen ein festlicher Gottesdienst, ein Power-Point-Präsentation der Geschichte und ein Brunch, bei dem Johanna Pfister und Peter Fräßle die Gäste mit schöner Kaffee-Haus-Musik verwöhnen.

Laufenburg – Zeitreise ins Jahr 1917: Der erste Weltkrieg ist in vollem Gange; viele Männer und Söhne waren als Soldaten im Krieg tätig. Es war die Aufgabe der zurückgebliebenen Frauen, sich um die Familie, den Unterhalt und das Wohlergehen der Menschen zu kümmern. Die Kirche diente damals als Auffangbecken für die Sorgen und Wünsche der Frauen und spendete ihnen Hoffnung und Glauben an die Rückkehr ihrer Männer und eine Verbesserung der Lage. Als auswärtige Pfarrer sogenannte „Standesexerzitien“, also geistliche Übungen, die zu einer intensiven Besinnung und Begegnung mit Gott führen sollen, abhielten, stießen sie auf Zuwendung. Die Idee, sich innerhalb einer Pfarrei bewusst zusammenzuschließen, um gemeinsam mehr erreichen und helfen zu können, war damals weit verbreitet. So kam es, dass 1917 in Laufenburg 34 Frauen unter dem damaligen Pfarrer Felix Sälzler den „Mütterverein“, welcher heute „Katholische Frauengemeinschaft“ genannt wird, gründeten.

Es folgte eine nennenswerte Entwicklung der Frauengemeinschaft über die Jahre hinweg. 1954 wurden die Katholiken aus Rhina der Pfarrgemeinde Heilig-Geist zugeteilt, nachdem sie zuvor zu Murg gehörten. Dies brachte einen großen Aufschwung in den Mitgliederzahlen der Frauengemeinschaft, die auf stattliche 200 Mitglieder anstiegen. Im Jahr 1991 machte sich die Sterbensrate der Gründergeneration bemerkbar, als die Mitglieder wieder auf 145 zurückgingen. Dies reißt bis heute große Lücken in das Bestehen der Katholischen Frauengemeinschaft. Derzeit sind noch 41 Mitglieder der Kfd zugehörig, welche sich regelmäßig im Pfarrheim in Laufenburg treffen.

Die Katholische Frauengemeinschaft befasst sich hauptsächlich mit der Gestaltung und dem Feiern von Gottesdiensten. „Traditionell arbeiten wir in Laufenburg ökumenisch zusammen, was auf Frauenebene besonders in der Feier des Weltgebetstags-Gottesdienstes am ersten Freitag im März zum Ausdruck kommt“, erläutert Eva-Maria Baumgartner, Vorsitzende der Frauengemeinschaft.

Ein besonderes Anliegen der Frauengemeinschaft ist es, dafür zu sorgen, dass sich Frauen innerhalb der Kirche wohlfühlen und ihre Begabungen einbringen können. Gemeinsam soll es möglich sein, Missstände zu formulieren und Wünsche vorzutragen. Besonders innerhalb der Gemeinde soll sich mit religiösen Themen befasst werden und Orientierung gefunden werden. „Wir sind offen, für alle, die sich, auf welche Art auch immer, bei uns engagieren möchten und Teil unserer Gemeinschaft sein wollen“, betont Baumgartner.

Nun wird das große Jubiläum dieses wichtigen Zusammenschlusses am 1. und 2. Juli gebührend gefeiert. Begonnen wird am Samstag, 1. Juli mit einem festlichen Gottesdienst um 18.30 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche. Dieser wird von den „Weißen Wölfen“ aus Unteralpfen musikalisch unterstützt. Anschließend an den Gottesdienst wird gemeinsam vor der Kirche auf den Geburtstag angestoßen. Am Sonntag, 2. Juli, laden die Frauen ins Pfarrheim Heilig-Geist ein. Mit einer vorbereiteten Power-Point-Präsentation soll dann auf die vergangenen 100 Jahre zurückgeblickt und sich mit der Geschichte der Katholischen Frauengemeinschaft vertraut gemacht werden. Es wird zudem einen Brunch geben, zu dem man sich jedoch anmelden muss. Diese Möglichkeit besteht bis Montag, 26. Juni, unter der Telefonnummer des Pfarrbüros. Die Kosten für das Frühstück liegen bei 16 Euro. Johanna Pfister und Peter Fräßle werden die Gäste mit schöner Kaffee-Haus-Musik verwöhnen.

„Wir würden uns sehr freuen, wenn nicht nur Mitglieder der Kfd, sondern auch andere Pfarrei-Angehörige am Sonntag Interesse an uns und unserer Geschichte zeigen würden, indem sie unserer Einladung folgen.“, wünscht sich Eva-Maria Baumgartner.

Frauengemeinschaft

Die Katholische Frauengemeinschaft gründete sich im Jahre 1917 unter dem Namen „Mütterverein“. Es handelt sich um eine Gemeinschaft, die sich an christlichen Werten orientiert und dabei offen ist für alle Menschen, die Anschluss suchen und ihre eigenen Fähigkeiten einbringen möchten. Erste Vorsitzende der Frauengemeinschaft ist Eva-Maria Baumgartner.