Luttingen Laufenburg: Eine schöne Neujahrstradition wird fortgesetzt

Die renommierten Musiker Edward und Irmtraud Tarr spielen wieder am Neujahrskonzert in der Pfarrkirche St. Martin in Luttingen

Zum Neujahrskonzert mit Edward H. Tarr an der Trompete undmit Irmtraud Tarr an der Orgel lädt die Katholische Kirchengemeinde Laufenburg-Albbruck am Neujahrstag in die Pfarrkirche St. Martin nach Luttingen ein. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Das Konzert mit den Tarrs am Neujahrstag in Luttingen ist mittlerweile zur schönen Tradition geworden. Das Programm umfasst dieses Mal Werke von Johann Sebasian Bach, Johann Ludwig Krebs und António Carreira.

Die in Lörrach geborene Organistin, Universitätsprofessorin und Autorin Irmtraud Tarr hat bereits zahlreiche Aufnahmen für Tonträger, Funk und Fernsehen gemacht. Für ihre CDs spielte sie meist auf historischen Orgeln in Frankreich,Spanien, Portugal, Italien, Deutschland und Lettland.

Allein die ARD hat vier einstündige TV-Sendungen über sie als Organistin produziert. Unter ihren mehrfachen Auszeichnungen und Preisen sind die Verdienstmedaille in Silber der Stadt Rheinfelden für kulturelle Verdienste (2003) sowie weitere aus Bayern und Tschechien zu nennen.

Im Dezember wurde sie vom Lande Baden-Württemberg mit der Staufermedaille ausgezeichnet. Seit 2014 hat Irmtraud Tarr einen Lehrstuhl an der Universität Mozarteum Salzburg inne.

Edward H. Tarr, ein geborener Amerikaner, ist ein Pionier historischer Blechblasinstrumente und hat bei mehr als 100 LP- und CD-Aufnahmen mitgewirkt. Seine Konzertreisen führen ihn seit 1968 in die ganze Welt. Neben dem Musikpreis der Volksbank-Hochrhein-Stiftung (1997) und der Verdienstmedaille in Silber der Stadt Rheinfelden für kulturelle Verdienste (2003) erhielt er weitere Auszeichnungen und Preise in New York, London und Verona.

Ende September 2013 wurde dem Musiker, Forscher und Lehrer in Basel von der Europäischen Kulturstiftung „Pro Europa“ der Europäische Solisten-Preis verliehen.

Edward H. Tarr unterrichtete von 1972 bis 2001 an der Musik-Akademie in Basel und der Schola Cantorum Basiliensis, anschließend bis Juli 2013 an der Musikhochschule in Karlsruhe. Im Jahr 1985 gründete er das bekannte Trompetenmuseum Bad Säckingen, das er bis 2004 auch leitete.



