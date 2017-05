Laufenburg/CH Laufenburg/CH: Lesung in Kultschüür

Eventlokal in der Altstadt im Schweizerischen Laufenburg veranstaltet am 9. Juni sein erstes "Reading by Night". Zu Gast sind vier Autoren dies- und jenseits des Rheins

Laufenburg/CH – Eine Lesung der besonderen Art findet am Freitag, 9. Juni, in Laufenburg/CH statt. Die vier Autoren Petra Gabriel, Katja Fusek, Ulrich Land und Beat Hüppin lesen aus ihren Werken, während die Zuhörer, in Dunkelheit sitzen und den Worten lauschen können. Umrahmt wird die Lesung durch einfühlsame Klaviermusik mit der Pianistin Esther Kaminsky-Deiss.

"Zunächst war es einfach mal so eine Idee, die nun zur Wirklichkeit wird", sagt Martin Willi, Betriebsleiter des Eventlokals Kultschüür in der Altstadt des Schweizerischen Laufenburg. Literatur gehört zum festen Bestandteil im Programm der Kultschüür. Doch es sollen bewusst keine Lesungen im herkömmlichen Stil sein, die hier abgehalten werden. Die Verantwortlichen versuchen mit den Lesungen den Zuhörern stets ein besonderes Erlebnis zu bieten. So entstand denn auch die Idee dieser Lesung in der Dunkelheit.

Als grenzüberschreitender Kulturanbieter war es der Kultschüür klar, dass die Autoren von beidseits des Rheins kommen sollten. Mit Petra Gabriel aus Laufenburg/D konnte ein Zugpferd gewonnen werden.

Petra Gabriel ist in Friedrichshafen am Bodensee aufgewachsen, sie ist gelernte Hotelkauffrau und diplomierte Dolmetscherin. Danach absolvierte sie eine Ausbildung zur Redakteurin. Von 1989 bis 2004 war sie stellvertretende Leiterin der SÜDKURIER-Lokalredaktion Bad Säckingen. Ihr erster Roman, "Zeit des Lavendels", spielt zur Zeit der Reformation am Hochrhein und erschien 2001. Auch in ihren anderen historischen Romanen schildert sie das Leben historisch belegter Persönlichkeiten, die im südbadischen Raum und der angrenzenden Schweiz wirkten. Außerdem verfasst sie Kriminalromane. Zuletzt war sie für den Herder Verlag ein Jahr auf Kuba. Die Aufgabe für die "Wessi-Frau" ohne jede Erfahrung mit dem real existierenden Sozialismus: zu leben wie eine Kubanerin. "Ein Jahr auf Kuba" ist im August 2016 erschienen.

Beat Hüppin wurde 1976 als Sohn einer finnischen Mutter und eines Schweizer Vaters geboren. Er absolvierte das Studium der lateinischen und deutschen Literatur und Sprachwissenschaft. Er lebt wieder in Wangen (Kanton Schwyz), wo er aufgewachsen ist, und arbeitet an der Kantonsschule Außerschwyz. Sein erster Roman "Talwasser" fand große Beachtung. Diesen Frühling erschien mit "Asphalt" die Fortsetzung des ersten Romans.

wurde 1976 als Sohn einer finnischen Mutter und eines Schweizer Vaters geboren. Er absolvierte das Studium der lateinischen und deutschen Literatur und Sprachwissenschaft. Er lebt wieder in Wangen (Kanton Schwyz), wo er aufgewachsen ist, und arbeitet an der Kantonsschule Außerschwyz. Sein erster Roman "Talwasser" fand große Beachtung. Diesen Frühling erschien mit "Asphalt" die Fortsetzung des ersten Romans. Ulrich Land, 1956 in Köln geboren, studierte Germanistik, Geographie und Philosophie. Seit 1987 arbeitet er als freier Autor, schreibt Erzählungen, Reportagen, Essays, Theaterstücke und Lyrik. Sein Hauptstandbein ist jedoch das Radio, wo über 60 Funkfeatures und über 40 Hörspiele von ihm gesendet wurden. Überdies hat Ulrich Land zwei Libretti für akustische Kunst-Kompositionen geschrieben. 2008 legte er seinen Debütroman vor: "Der Letzte macht das Licht aus. Norwegen-Krimi mit Rezepten". 2014 veröffentlichte er den Roman "Messerwetzen im Team Shakespeare". Seine Arbeiten wurden mehrfach mit Stipendien der Filmstiftung NRW und des Kulturministeriums NRW bedacht und erhielten mehrere Auszeichnungen. Eins seiner Hörstücke wurde zum Hörspiel des Monats gekürt.

Zur Veranstaltung

"Reading by Night" – Worte und Musik hallen in der Dunkelheit. Lokal: kultSCHÜÜR, Hinterer Wasen 48, CH-Laufenburg, Freitag, 9. Juni, 20.30 Uhr, Eintritt regulär 25 Franken, reduziert 20 Franken. Reservierung; Telefon: 0041/62/8 74 30 12, E-Mail:reservation@kultschuer.

