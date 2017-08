Laufenburg Kulturnacht in Laufenburg: Stadt wird zur großen Bühne

Ein Feuerwerk an Kunst und Kultur erwartet die Besucher bei der grenzüberschreitenden Kulturnacht in Laufenburg am 9. September. 26 Aktionen stehen an einer Nacht auf dem Programm.

Laufenburg/CH – Das Programm verspricht viel und die Besucher erwartet wieder ein Feuerwerk der Kunst und Kultur. Am Samstag, 9. September, ab 18 Uhr, werden bei der 13. grenzüberschreitenden Kulturnacht in Laufenburg an einem Tag 26 Aktionen beidseits des Rheins gezeigt. Die offizielle Eröffnung findet bereits um 17 Uhr mit Begrüßungen durch die beiden Stadtväter, Ulrich Krieger und Herbert Weiss, statt. Bei einer Pressekonferenz in der Taverne Schiff im Schweizerischen Laufenburg stellten die Organisatoren, Monika Wissler und Roland Kaufmann, die Künstler vor, die ihr Programm bei der Kulturnacht darbieten werden.

Die Kulturnacht erfreut sich großer Beliebtheit bei Besuchern und Ausstellern. Der Eintritt ist schon von Beginn an frei. Damit ist die ausgestellte Kunst und Kultur für jeden zugänglich. Die Kulturnacht ist für alle Kunstformen ohne Grenzen offen und daher wird das entsprechende Motto auch gelebt: Ob Musik, Malerei oder Tanz – es gibt keine Kategorie, die ausgeschlossen ist. Zu den Besonderheiten gehören sicher die Ausstellungen und Darbietungen auf der Laufenbrücke, wie zum Beispiel die Vorstellungen der Balettschule Luise Krey ab 19 Uhr, die mit elf Tänzerinnen im Alter von 8 bis 23 Jahren vertreten sein wird.

Außerdem stellen auf der Brücke die Künstler Jörg Walker, Florian Streit, Mechthild Wallrath-Karcher, Francois Viljoen, Jochen Böhnert und Roland Köpfer ihre verschiedenen Werke aus. Die Band Strello aus Zürich/Winterthur gibt drei Kurzkonzerte, die jeweils 30 Minuten dauern und um 19.30, 21 und 22.30 Uhr beginnen. Dazwischen spielt die Band mit Akkordeon, Gitarre, Kontrabass und Violine in den Altstadtgassen. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl in Form von Speis und Trank gesorgt sein, so mit frischem Bier am Laufenplatz bei „3Bier“ ,der „Kultschüür“ in der Hinteren Wasengasse, die ihr Bistro von 18 bis 24 Uhr geöffnet hat und dem Ausschank im Bistro Erwins im Rehmann-Museum im Schimelrych. Die Salmfänger bewirten in der Taverne zum Schiff.

Wer allerdings Salsa tanzen lernen möchte, ist zu dem Salsa Crash-Workshop um 19 und 21.30 Uhr auf dem Laufenplatz eingeladen, der vom orientalischen Bauchtanz unterbrochen wird. Daneben werden Empanadas aus Bolivien, Suppen aus dem Libanon und orientalischer Pfefferminztee angeboten. Für mehr Musik sorgt der Tampourencorps Laufenburg, der in den Gassen unterwegs sein wird.

Auf deutscher Seite ist in der Codman-Anlage die Künstlergruppe „H’ART“ mit Licht- und Klanginstallationen zur Stelle, in der Hauptstraße 22 zeigt „Silent Water Tattoo“ wie Tattoos live gestochen werden. Bei Kaffee und Kuchen und Kinderschminken kann man dabei in sicherem Abstand zuschauen. Die Stadtbücherei hat in der Hauptstraße 30 ihre Pforten geöffnet. Sie serviert kleine süße und herzhafte Snacks sowie Gulaschsuppe neben der Bücherausstellung zum Schmökern. Ein Blick in das Reich von Raumausstatterin Barbara Rueb in der Hauptstraße 14 lohnt sich allemal.

Vor dem Atelier zum guten Ton treten Tina & Jo in der Hauptstraße 24 stündlich ab 19 Uhr auf und auf dem Rathausplatz sorgt die Anna Lu Band mit Pop, Rock und Blues stündlich für Stimmung.

Kulturnacht Laufenburg

Die Kulturnacht wurde vor 13 Jahren von Roy Oppenheim gegründet und ist seither jedes Jahr erfolgreich. Bisher haben 183 Aussteller mitgewirkt und im Durchschnitt besuchten über 800 Gäste diese einzigartige, grenzüberschreitende Veranstaltung.