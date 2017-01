Bei Alkoholkontrolle am frühen Dienstagmorgen in Laufenburg nimmt die Polizei einer Frau den Führerschein ab.

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag gegen 0.25 Uhr fiel in Laufenburg in der Säckinger Straße die 39 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf auf. Sie roch deutlich nach Alkohol und hatte glasige Augen. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über einem Promille ergab, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Die Frau, die keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste zur Sicherstellung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1500 Euro hinterlegen.