Laufenburg Kommunion in Hochsal

Kommunion in Hochsal

Kommunion in der St. Pelagius Kirche in Hochsal.

Zwölf Mädchen und fünf Jungen konnten in Hochsal in der St. Pelagius Kirche ihre Erste Heilige Kommunion empfangen. Pfarrer Klaus Fietz zelebrierte den feierlichen Gottesdienst, welcher vom Eltern-Jugend-Kinder-Chor mitgestaltet wurde. Die Spielgemeinschaft Hochsal-Schachen begleitete die Kinder bei ihrem Einzug in die Kirche. Gemeindereferentin Ulrike Roming bereitete die Kinder auf ihr Fest vor. Bild: Michelle Güntert