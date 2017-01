Laufenburg Klassik inspiriert zu Jazz beim Neujahrskonzert im Museum Rehmann

Beim Neujahrskonzert „Miles to Mozart“ im Museum Rehmann zeigen Geiger Felix Borel und Pianist Marcin Grochowina sich als eingespieltes Team und begeistern mit ihren Interpretationen das Publikum.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Laufenburg/CH (kss) Ein besonderes Neujahrskonzert in besonderer Atmosphäre genossen die zahlreichen Zuhörer im Rehmann-Museum im schweizerischen Laufenburg. Unter dem Titel „Miles to Mozart“ unternahmen der Geiger Felix Borel und der Pianist Marcin Grochowina einen gekonnten musikalischen Brückenschlag zwischen Klassik, Jazz und Folklore. Dabei kam Wolfgang Amadeus Mozart tatsächlich aber nur atmosphärisch vor, obwohl beide Künstler in ihren kurzen Solobeiträgen bewiesen, dass sie mit Leichtigkeit auch ein klassisches Konzertprogramm gestalten könnten.

„Egal, was wir spielen, es funktioniert“, lobte der Pianist seinen Partner auf der Geige, und das zu Recht. Felix Borel hörte sich in Marcin Grochowinas jeweils angespielten Stil ein, gab des Öfteren zunächst einige eher geräuschhafte Kommentare auf seinem Instrument, um dann auch melodisch kongenial auf die Vorgabe seines Partners zu reagieren. Dabei flocht er an passenden Stellen immer wieder Glissandi, Pizzicati, Springbogeneffekte und herrlich verwischte Flageolettpassagen ein, mit denen er seine teilweise akrobatisch anmutenden Läufe und Akkordfolgen bereicherte.

Wie Felix Borel besitzt auch Marcin Grochowina die Gabe, sich zurückzunehmen, neben perlendem Laufwerk und rasanten Soli auch ganz traumverlorene, beinahe minimalistische Linien zu hauchen, den Geigenschmelz zärtlicher Balladen mit klar strukturierten melancholischen Begleitmelodien zu untermalen. Ein Hörgenuss waren auch die präzise aufeinander abgestimmten Stopps, mitunter begleitet von beinahe wie Aufschreie wirkenden, gestochen scharfen Akkorden, etwa bei einer Adaption von Pink Floyd.

Rastlos und rhythmusbetont erklang die Version, die die beiden Künstler von Dizzy Gillespies „Night in Tunisia“ präsentierten. Und egal, ob die Vorlage Dave Brubecks „Blue Rondo à la Turk“ hieß oder von Manuel de Falla stammte, Felix Borel und Marcin Grochowina gaben all ihren dargebotenen Stücken ein unverwechselbares Flair aus swingendem Temperament und individueller Jazzimprovisation.

Als Hommage an gängige Neujahrskonzerte boten die beiden Künstler, die eigentlich schon vor einem Jahr im Rehmann-Museum hätten auftreten sollen, eine zauberhafte Bearbeitung des „Gran Vals“ von Francisco Tárrega, nicht ohne zur Erbauung der Gäste humorvoll anzumerken, dass nach dem Fahrradunfall im vergangenen Jahr, der den Auftritt vereitelt hatte, auch die Anfahrt diesmal nicht ohne Hindernisse abgegangen war. Eine besonders beeindruckende Version von „Summertime“ aus „Porgy and Bess“ sowie weitere ohrwurmverdächtige Hits folgten, wobei das Duo auch Klezmeranklänge einfließen ließ. Mit einem musikalischen Küsschen in Form des elegant geschmeidig präsentierten „Bésame mucho“ als Zugabe verabschiedeten sich die Musiker Felix Borel und Marcin Grochowina von ihrem begeisterten Publikum.