Laufenburg Klasse Konzert: Band Sameday Records begeistert in Laufenburg

Die Band Sameday Records reißt das Publikum im Rehmann-Museum des Schweizer Laufenburg. Das abwechslungsreiches Programm trifft Geschmack der Besucher.

Laufenburg – Ganze sechs Jahre wartete Laufenburg auf ein musikalisches Heimspiel der Band Sameday Records. Vergangenen Mittwochabend war es dann soweit: Die drei Musiker spielten im Rahmen der Laufenburger Kulturtage im Rehmann-Museum des Schweizer Laufenburg ein Konzert. Mit einer Mischung aus Gesangstalent, grenzenloser Unterhaltung sowie einer Menge Sympathie, begeisterten die Virtuosen über zwei Stunden lang das anwesende Publikum.

Bereits zu Beginn des Konzerts applaudierten rund 130 Zuhörer als Daniel Cuviello, Patrick Huber und Severin Ebner die Bühne betraten. Er herrschte viel Vorfreude über den ersehnten Auftritt in der Heimat – und dies nicht nur seitens des Publikums. „Für uns ist das heute ein ganz besonderer Tag. Wir haben uns die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht, was wir heute Abend spielen“, sagte Severin Ebner am Mittwochabend. Mit einem Cover des Popsongs „Show me love“ von Robin Schulz und Richard Judge starteten die drei Musiker in ihr musikalisches Programm. Dass die drei Virtuosen nicht nur Pop können, bewiesen sie mit dem Titel „Keep On Walking“. Ein Song, der in Berlin mit einer berühmten Songwriterin geschrieben wurde, die nach einer wilden Partynacht einen Country-Hit daraus machte. „Wir machen eigentlich keine Country Musik, aber wir waren einfach so müde von der Reise“, erzählte Daniel Cuviello humorvoll.

Trotz des ungewöhnlichen Genres begeisterten die Sänger mit der Mischung ihrer Stimmen, die perfekt von den unterschiedlichen Instrumenten untermalt wurden. Mal Gitarre, mal Bass und dann wieder Schlagzeug. Die Musik der Band ist mindestens genauso vielfältig wie das musikalische Talent der einzelnen Mitglieder. Songs wie „Give It All Up“, „Disneyland“ und „Demons“ boten einen Einblick in persönliche Erlebniswelt der jungen Künstler. Die Botschaft der eigenen Songs ist klar: Gib niemals deine Träume auf. Auch wenn die Musiker bereits mit Andreas Bourani tourten, bei The Voice of Germany zu sehen waren und etliche CDs verkauften, halten sie nicht viel von Gröhenwahn. „Wir sind eigentlich einfach nur drei Jungs, die gerne Musik machen“, so Severin Ebner.

Doch auch Cover-Titel wie „Hey there Delilah“ von den Plain White T’s oder „Sex on Fire“ von Kings of Leon sorgten Sameday Records für lautstarken Applaus. Dass Musik auch ohne Musiker funktioniert, zeigten die Künstler gegen Ende des Konzerts. Per Fußtritt erstellte die Band eigene Beats auf der Bühne und verschwand, während die Zuhörer per Aufnahme unterhalten wurden. Nach stehenden Ovationen und zahlreichen Zurufen kehrten die Virtuosen ein letztes Mal auf die Bühne, um mit einem Pop-Medley das abwechslungsreiche Programm abzurunden.

Die Band

Samedy Records, das sind Daniele Cuviello, Severin Ebner und Patrick Huber. Vor fünf Jahren gründen die drei Jungs aus Wehr und Laufenburg ein Tonstudio mit dem Namen Samedy Records. Ihre ersten Projekte führen schnell und unerwartet zu Konzertanfragen. In der Heimat bespielen sie seit Jahren volle Konzerthallen mit bis zu 800 Zuschauern.