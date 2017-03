Hochsal Kirchenführer von Hochsal soeben erschienen

"Das Hochsaler Kirchenensemble entdecken", wünscht die Autorin Rosemarie Ebner allen Lesern der Broschüre, die weit mehr ist, als ein normaler Kirchenführer. Das Nachschlagewerk ermuntert zum Besuch der Gotteshäuser.

"Siin Albgau grüeßt vum Wald d’r Hotz, grüeßt alli Ort am Rhy…“; so beginnt die zweite Strophe des bekannten Liedes "Haimet am Hochrhy". Mit dem "Hotz" ist der legendäre Kirchturm von Hochsal gemeint, im Volksmund auch „Alter Hotz“ genannt.

Mit seinem dazugehörigen Langhaus wird er demnächst sicherlich noch bekannter, denn die Hochsaler Rosemarie Ebner hat das älteste und bedeutsamste Gotteshaus des Hotzenwaldes mit seiner wechselvollen Geschichte in einem soeben erschienenen Kirchenführer dargelegt. "Das Hochsaler Kirchenensemble entdecken", wünscht die Autorin allen Lesern der Broschüre, die weit mehr ist, als ein normaler Kirchenführer, denn neben der Pfarrkirche, die den Heiligen Pelagius und Oswald geweiht ist, sind die nebenan stehende St.-Anna-Kapelle mit ihren kostbaren Steinmetzarbeiten, das historische Pfarrhaus, der Pfarrhof sowie das Pfarrheim ausführlich beschrieben. Das lesefreudig, 36 Seiten umfassende Heft im DIN A 5 – Format ist mit zahlreichen Farbfotos ausgestattet und enthält ein Vorwort von Pfarrer Klaus Fietz, der Rosemarie Ebner großen Dank ausspricht, denn „sie hat uns ein Zeugnis der lebendigen Tradition an die Hand gegeben“. Den Anstoß zur Erstellung des Kirchenführers erhielt Rosemarie Ebner von ihrem Nachbarn Wolfgang Köster. Bislang lag nur eine Aufzeichnung in Form eines Faltblattes vor, die der frühere Pfarrer Johannes Fehr (1925 bis 2008) verfasste, die aber der Bedeutung des wertvollen Bauwerks nicht in vollem Umfang gerecht wurde.

Der Zuspruch Kösters spornte Rosemarie Ebner an, etwas ausführlicher darüber zu berichten. Als alteingesessene Dorfbewohnerin machte sie sich freudig ans Werk und suchte nach bisherigen Publikationen. Das Formulieren der Texte liegt ihr und ihr grafisches Talent konnte sie bereits im vergangenen Jahr unter Beweis stellen, als sie zusammen mit ihrem Ehemann Friedrich die breitgefächerte „Geschichte von Binzgen“ gestaltete. Dieses vom Erfolg gekrönte Buch fand weit über die Dorfgrenzen von Binzgen hinaus Anklang, so dass es nur noch ein kleiner Schritt zum Hochsaler Kirchenführer war.

Das gelungene Werk ermuntert geradezu, dem Hochsaler Kirchenareal, einen Besuch abzustatten und einen Rundgang zu allen 23 beschriebenen Objekten zu unternehmen. Am meisten beeindruckt möglicherweise die Krypta mit dem Sarkophag der Seligen Mechthild, die im elften Jahrhundert in Hochsal ein heiligmäßiges Leben führte. Ihre Ruhestätte im Chor der Kirche war früher das Ziel zahlreicher Wallfahrer.

Der Kirchenführer

Der Kirchenführer kann zum Preis von 2,50 Euro am Schriftenstand der Hochsaler Pfarrkirche, im Pfarrbüro Hochsal, in der katholischen öffentlichen Bibliothek Hochsal, in der Tourist-Info Laufenburg und bei Rosemarie Ebner erworben werden.