Laufenburg Kindergarten zieht ins Feuerwehrhaus um

In Laufenburg werden ab 24. April bis zu 110 Kinder im alten Feuerwehraus Brunnenmatt betreut. Am Montag begann der Umzug ins Provisorium.

Laufenburg – Handwerker im Haus, überall volle und leere Kartons, Möbel stehen umher: Der Laufenburger Kindergarten Rappenstein zieht seit Montag um und es sieht aus wie bei jedem Umzug. Weil das bisherige Kindergartengebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird, brauchen mehr als 110 Kinder und 15 Erzieherinnen eine neue Bleibe. Eineinhalb Jahre lang wird ab 24. April das alte Feuerwehrhaus Brunnenmatt ab 24. April ihr neues Domizil sein.

Seit November bauen Mitarbeiter der Technischen Betriebe und Handwerker das ehemalige Feuerwehrgebäude für seine neue Aufgabe um. Vor allem Teile der Fahrzeughalle sind kaum mehr wiederzuerkennen: Die Tore wurden ausgewechselt, die Fenster ersetzt, Zwischenböden eingezogen, Teppichböden verlegt. Die hohen Rräume wirken hell und freundlich. Zwei Halbtagsgruppen mit zusammen 35 Betreuungsplätzen werden unterkommen, wo bisher drei Feuerwehrfahrzeuge abgestellt waren.

Rund 110000 Euro beträgt das Budget der Stadt für den Umbau, mit rund 50000 Euro ist der Umzug veranschlagt. Das ist vergleichsweise günstig. "Wir haben auch eine Container-Lösung geprüft. Da wären wir aber kaum unter einer halben Million rauskommen", sagt Bürgermeister Ulrich Krieger.

Auf dem Laufenburger Bauamt betreut Rita Siller die Umbaumaßnahme. Oberstes Ziel sei natürlich gewesen, alle vorgeschriebenen Standards beim Brandschutz und anderen Feldern einzuhalten. Gleichzeitig sollten die Kosten im Rahmen gehalten werden. So finden nicht nur Möbel oder Außenspielgeräte, sondern auch die Sanitäreinrichtungen oder Küchenherde und andere Geräte aus dem Kindergarten Rappenstein nochmals Verwendung im umgebauten Feuerwehrhaus.

Die Regelgruppe mit 28 Plätzen wird in der früheren Wohnung des Feuerwehrhauses untergebracht, die Ganztagsgruppe mit 25 Plätzen im bisherigen Aufenthaltsraum unter dem Dach. Hier nehmen die Kinder auch ihr Mittagessen ein, das in die Zubereitungsküche angeliefert wird. Nichts fehlt in dem provisorischen Kindergarten. Es gibt einen Ruheraum ebenso wie einen Personalraum. Auf dem ehemaligen Parkplatz wird der Außenspielbereich eingerichtet. "Hier kann man super Bobbycar fahren", gewinnt die bei der Stadt fürs Kindergartenwesen zuständige Susanne Wehrle der asphaltierten Fläche noch Positives ab. Auch das direkte qangrenzende Andelsbachtal und der Spielplatz in der Oststadt sollen als Außenspielbereich genutzt werden.

Der Kindergarten nimmt seinen Betrieb im alten Feuerwehrhaus nach den Osterferien am Montag, 24. April, mit 87 angemeldeten Kindern auf. Elf von ihnen werden derzeit in einer Notgruppe in der Kinderkrippe Löwenburg betreut. Von dort beobachten sie gespannt, wie ihr alter Kindergarten umzieht. Kindergartenleiterin Hannelore Schulz: "Die freuen sich schon wahnsinnig darauf, dass sie dort einziehen dürfen, wo früher die Feuerwehr war."