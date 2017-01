Laufenburg Kindergarten zieht am 10. April auf Brunnenmatt um

In Laufenburg öffnet am 24. April der Kindergartenbetrieb im alten Feuerwehrhaus. Das Provisorium für 100 Kinder wird ein Jahr lang bis zur Fertigstellung des neuen Kindergartens Rappenstein währen.

Für fünf Kindergartengruppen mit insgesamt rund 100 Kindern und 15 Betreuungspersonen wird das ehemalige Feuerwehrhaus Brunnenmatt rund ein Jahr lang das neue Zuhause sein. Das sanierungsbedürftige Gebäude des Kindergartens Rappenstein wird abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Während der Bauphase dient das leerstehende alte Feuerwehrhaus als provisorische Unterkunft. Am 10. April beginnt der Umzug vom Rappenstein, am 24. April öffnet der Kindergarten auf der Brunnenmatt.

Die Regelgruppe und die Gruppe mit den verlängerten Öffnungszeiten werden im linken Gebäudeteil untergebracht, die Ganztagsgruppe bezieht die ehemaligen Kameradschaftsräume, die beiden Halbtagsgruppen kommen in die ehemalige Fahrzeughalle (siehe Grafik). "Wir investieren über 100.000 Euro in Umbaumaßnahmen", erklärt Susanne Wehrle, die bei der Stadtverwaltung Laufenburg für die Kinderbetreuungseinrichtungen zuständig ist. So erhalte beispielsweise die Fahrzeughalle einen gedämmten Boden und werde durch eine Mauer in zwei Gruppenräume geteilt, die Tore würden durch bodentiefe Fenster und Türen ersetzt. Bereits im November hätten die Umbauarbeiten begonnen.

Der Auszug des Kindergartens wird vom 10. bis 21. April während der Schulferien in der Wochen jeweils vor und nach Ostern erfolgen. Für Kinder, die auch während dieser Zeit betreut werden müssen, richtet die Stadt 15 provisorische Ganztagsbetreuungsplätze in der Kinderkrippe Löwenburg und 20 weitere provisorische Betreuungsplätze im Kindergarten Luttingen ein. Anmeldungen für diese Notgruppen sind bis 28. Februar bei der Kindergartenleitung unter Telefon 07763/8827 möglich.

Der Platz vor dem Feuerwehrhaus soll als Freibereich für die Kinder, als Kurzzeitparkplatz für Eltern und als Wendeplatz für den Stadtbus dienen, der den provisorischen Kindergarten anfährt. Wehrle: "Weil die Zu- und Abfahrt nicht unproblematisch ist, legen wir den Eltern nahe die Kinder zu Fuß zum Kindergarten zu bringen." Ein Zaun trennt die Spiel- von den 17 Stellflächen, die die Eltern von 9 bis 9.15 Uhr und ab 12.30 Uhr nutzen können. Zwischen 9.15 und 12.30 verschließt ein Tor den Park- und den Buswendeplatz.

Der Abbruch des alten Kindergartengebäudes soll nach dem Umzug beginnen, der Neubau in den Pfingstferien. Im Winter 2017/18 soll im neuen Gebäude der Innenausbau erfolgen.