Laufenburg Kinderchor und die Musikzwerge Binzgen erhalten viel Applaus für Musical

Der Kinderchor und die Musikzwerge Binzgen haben das Kindermusical "Kleiner Maulwurd – großer Tag" aufgeführt. Ab September starten die neuen Kurse, eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Laufenburg (cbn) Der Kinderchor und die Musikzwerge Binzgen führten das Musical „Kleiner Maulwurf – großer Tag“ auf. Die Kinder zwischen drei und sieben Jahren ernten viel Applaus. Trotz des heißen und sonnigen Wetters waren alle 218 Stühle im Laufenburger Pfarrheim besetzt.

Den Anfang machte jedoch ein flottes Flöten-Quartett sowie die Trommelgruppen, die viel Rhythmusgefühl bewiesen. Nach einer kurzen Umbaupause startete das Musical. Der Vorhang ging auf und rund 50 Darsteller im Alter zwischen drei und sieben starteten mit dem Musical „Kleiner Maulwurf – großer Tag“. Die Kinder hatten das Stück ein halbes Jahr intensiv geprobt. Das Musical handelte von dem kleinen Maulwurf „Frido“ (gespielt von Finja Nautscher), der seinen Geburtstag endlich einmal groß feiern wollte. Seine Eltern Mama Maulwurf (Julia Weber) und Papa Maulwurf (Nils Kammerer) erlauben ihm allerdings nicht, das sichere Erdreich zu verlassen. Frido lässt der Gedanke an ein großes Fest allerdings nicht los und er buddelt sich an die Oberfläche, wo er auf viele andere Tiere stößt – unter anderem die listigen Füchse, die Böses im Schilde führen. Mithilfe der anderen Tiere kann aber das Schlimmste verhindert werden und am Ende gelingt eine große Geburstagsparty, die die Kinder musikalisch hervorragend umsetzten und dabei sichtlich viel Spaß hatten.

Nach dem Abschlusslied und viel Beifall wurden die Darsteller von ihren Familien stolz in Empfang genommen. Einer von ihnen war der erst vierjährige Max-Gabriel, seine Mutter Andrea Zito sagte: „Ihm macht das Musizieren riesigen Spaß, er ist schon dabei, seit er zehn Monate alt ist.“ Die kleinsten Darsteller sah man zum Schluss müde in den Armen der Eltern kuscheln, während die größeren Kinder noch ganz aufgekratzt von ihrem Auftritt waren. „Die Kinder haben eine große Leistung vollbracht und ich bin sehr stolz auf sie", sagte Chorleiterin Christine Böhler abschließend stolz.

Ab September starten die neuen Kurse. Auf der Internetseite (www.kinder-jugend-erwachsenenchor-binzgen.de) kann man sich näher über das Programm informieren.