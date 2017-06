Laufenburg Kinderbetreuung in Laufenburg wird teurer

Gebühren für Kindergarten und Krippe steigen zum 1. September. Sie liegen aber immer noch unter den empfohlenen Sätzen.

Eltern in Laufenburg müssen ab 1. September mehr für die Betreuung ihrer Kinder in Kindergärten und Krippen zahlen. Ohne Gegenstimme beschloss am Montag der Gemeinderat die von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Anhebung der Sätze. Beispielsweise steigt die Gebühr für die Ganztagsbetreuung an fünf Tagen eines Kleinkinds aus einer Ein-Kind-Familie von bisher 482 Euro monatlich auf 520 Euro im kommenden Kindergartenjahr und auf 536 Euro 2018/19. Für die Regelbetreuung eines Zwei- bis Dreijährigen aus einem Haushalt mit drei Kindern entrichten die Eltern jetzt 110 Euro, künftig aber 119 beziehungsweise ein Jahr später 122 Euro. Die VÖ-Betreuung eines Kindes ab dem dritten Lebensjahr mit einem Geschwister kostet im Augenblick 93 Euro monatlich, ab dem ersten September dann 100 Euro, im Kindergartenjahr darauf dann 106 Euro.

Trotz der Erhöhung bleibt die Stadt Laufenburg mit ihren Sätzen unter den von den Kirchen und den kommunalen Spitzenverbänden vorgeschlagenen Gebühren. Bürgermeister Ulrich Krieger begründete die Anhebung der Beiträge mit den Tarifabschlüssen für die Erzieher. Die mittlerweile 57 in der Kinderbetreuung beschäftigten Kräfte stellen die größte Personalgruppe in der Stadtverwaltung dar.

Im Augenblick liegt der Kostendeckungsgrad bei der Kinderkrippe bei gerade einmal 16,5 Prozent, bei den Kindergärten decken die Elternbeiträge sogar nur 12,6 Prozent der Ausgaben, die die Stadt hat. Der Städte- und Gemeidnetag schlägt einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent vor, den Laufenburg auch nach der Gebührenanpassung nicht erreichen.

Als "angemessen" bezeichneten die Stadträte Robert Terbeck (SPD) und Jürgen Weber (Grüne) die Gebührenanpassung. Terbeck wies jedoch auf die Gefahr hin, dass einige Familien finanziell überfordert sein könnten und verlangte deshalb: "Der Regelkindergarten sollte eine für die Eltenr kostenlose staatliche Leistung sein, genauso wie die Schule." Auch Weber sah bei der Kinderbetreuung andere als die Stadt in der Pflicht. Der Grüne plädierte für eine Übernahme der Personalkosten durch das Land. Bürgermeister Krieger verhehlte nicht, dass er beides nur für fromme Wünsche hält: "Mit fehlt der Glaube daran, dass andere unsere nicht unerheblichen Kosten übernehmen werden."