Laufenburg Kinder heben beim Laufenburger Kindersommer schwere Gewichte

Sieben Jungen und Mädchen trainierten beim SV 08 Laufenburg, Abteilung Gewichtheben. Die Aktion im Rahmen des Ferienprogramms kam bei den jungen Teilnehmern gut an.

Sieben Jungen und Mädchen, Emily, Laqees, Elija, Ivonne, Julius, Leon und Fabian trainierten am Donnerstagabend beim SV 08 Laufenburg, Abteilung Gewichtheben. Als sie Jugendtrainer Daniel Stiller fragte, was sie bewogen hat an diesem Training beim Laufenburger Kindersommer Lakiso teilzunehmen, erklärten sie, dass sie Spaß am Sport und Erfolg haben wollen.

Zusammen mit den beiden anderen Trainern, Lukas Ross und Landestrainer Oliver Caruso, setzte er alles daran, den Kids in den beiden Trainingsstunden die Grundbegriffe vom Gewichtheben beizubringen. Dabei ist die richtige Körperhaltung eine Grundvoraussetzung. Sie begannen zunächst mit Gewichtsstangen, die sieben Kilogramm wogen und steigerten sich dann auf zwölf Kilogramm, wobei sie mit der Disziplin "Reißen" begannen, gefolgt vom "Stoßen". Die Trainer waren überrascht, wie schnell die Jungen und Mädchen ihre Anweisungen umsetzten. Abteilungsleiter Wolfgang Fräßle ist überzeugt, dass auch von diesen Jungen und Mädchen einige zum Verein stoßen und so den Kader des Vereins langfristig verstärken werden. Der Verein ist ab diesem Jahr in der Landesliga vertreten.