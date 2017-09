Laufenburg Kinder haben beim Lakiso Spaß beim Basketballspielen

Fünfzehn Kinder ließen sich im Rahmen des Laufenburger Kindersommers beim Basketballtraining in der Sporthalle des Scheffelgymnasiums von Trainer Judith Fuchs und Niklas Ruf Tipps und Tricks zeigen.

Voll auf ihre Kosten kamen fünfzehn Jungen und Mädchen, Lesley, Simon, Laqees, Joas, Jule, Fabiano, Levin, Tyler, Pascal, Mathias, Julius, Adriano, Amelie, Natascha und Sebastian, die am Dienstagnachmittag im Rahmen des Laufenburger Kindersommers (Lakiso) eigens in die Sporthalle des Scheffelgymnasiums nach Bad Säckingen gefahren waren, um zwei Stunden in die Kunst des Basketballspieles eingeführt zu werden. Obwohl die Körbe für die noch kleinen Spieler recht hoch hingen, trafen schon viele auf Anhieb. Doch – wie Judith Dietz und Niklas Ruf den Kindern im Alter von acht bis vierzehn Jahren, erklärten – sind viele andere Schritte notwendig, damit man schlussendlich den Ball in den Korb werfen kann.

Während beim Training jedes Kind einen Ball zur Verfügung hatte, galt es beim richtigen Wettkampfspiel den einen Ball, der dann im Spiel war, zu erobern und entweder in den Korb zu werfen oder an einen Mitspieler der eigenen Mannschaft abzugeben. Um dies zu erreichen, zeigten ihnen die beiden Trainer, wie man beim Trippeln den Ball mit beiden Händen führen und dabei den Gegner im Auge behalten kann. Wie man verhindert, dass man den Ball an die gegnerische Mannschaft verliert und dabei die Spielregeln beachtet, hängt von der sicheren Ballführung ab.

Als dann die 15 Kinder in drei Mannschaften eingeteilt wurden und sie im Wettstreit versuchen mussten, so schnell wie möglich ihren Ball durch einen Parcours von Kegeln zu bringen, brach das Wettkampffiber aus. Obwohl es in der Halle ziemlich warm war, hatten alle Kids dank der geschickten Leitung durch die Trainerin bis zum Schluss Freude an diesem Basketballtraining.