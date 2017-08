Bad Säckingen Kinder basteln bei Ferienprogramm aus Müll kreative Dinge

Beim Ferienprogramm konnten sich Kinder im "Upcycling" versuchen. Dabei entstanden aus gereinigten Verpackungsmaterialien neue Dinge, wie etwa Geldbörsen.

Recht früh können Kinder den Umgang mit wiederverwertbaren Materialien erlernen. Im Rahmen des diesjährigen Sommerferienprogramms gab es für zwölf Kinder einen Bastelnachmittag der besonderen Art.

Neudeutsch heißt der anhaltende Trend Upcycling. Aus gebrauchten Gegenständen etwas gänzlich Neues zu machen, ist derzeit ein Muss im Design und bei Kreativen. Alltagsgegenstände in eigener Vorstellung basteln und der gezielte Blick auf Wiederverwertbares kommt offensichtlich beim Nachwuchs gut an. "Seit Kindergartentagen habe ich keine so große Möglichkeit zum Basteln mehr gehabt", gestand eine ältere Schülerin ein. Viel Ausgangsmaterial und ein Angebot für verschiedensten Arbeitsmöglichkeiten haben Joyce Vidal-Wuts und Olesia Zimmermann vorbereitet.

Auf der Terrasse vom Tennisstüble an der Dürerstraße war die bunte Material-Mischung großflächig ausgebreitet. "Das werden echte Unikate" kommentierte Zimmermann die Arbeit für modische Geldbörsen. Chic und ohne teures Markenlabel sollte das Ziel der eigenen Anstrengung sein. Ein Junge wollte gleich noch ein nützliches und praktisches Aufbewahrungssystem für sein Smartphone am Fahrradlenker bauen. Die glänzenden Drähte eines alten Kleiderbügels reichten dem Nachwuchsingenieur dabei völlig.