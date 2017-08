Laufenburg Keine Angst vor Uniformierten haben die Kinder beim Polizeiposten-Besuch im Lakiso

Beim Besuch des Polizeipostens im Rahmen des Laufenburger Kindersommers stellen die jungen Teilnehmer zahlreiche Fragen und probieren vieles aus.

14 Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren waren gespannt, was ihnen Polizeihauptkommissar Oliver Fürst über die Aufgaben der Polizei beim Laufenburger Kindersommer (Lakiso) im Polizeiposten Laufenburg zu berichten hatte. Dabei halfen ihm die Polizeioberkommissarin Katja Kühnl und Bürgermeister Ulrich Krieger, die sich ebenfalls um die Kinder kümmerten. Zunächst stellte Oliver Fürst die Ausrüstung der Polizei, wie die Schutzweste, die bis zu 14 Kilogramm wiegt, das Funkgerät, die Schusswaffe und den Schutzhelm, vor. Dabei erklärte er, dass von der Schusswaffe nur im größten Notfall Gebrauch gemacht würde. Wie unter allen anderen Menschen auch, sollten Auseinandersetzungen von der Polizei verbal, also mit Worten, gelöst werden.

Die zehn Jungen, die in der Mehrheit waren, wollten natürlich alles ganz genau wissen, und stellten Oliver Fürst viele Fragen. Zum Beispiel wollten sie wissen, wann das Blaulicht und das Martinshorn eingeschaltet werden und wie schnell dann gefahren werden darf. Außerdem bei wie viel Promille der Führerschein weg ist, wann die Polizei von der Schusswaffe Gebrauch machen darf und wovon es abhängt, wie lange man ins Gefängnis muss. Die vier Mädchen wollten wissen, ob die Polizei den Mann mit der Kettensäge, der in Schaffhausen unterwegs war, gefangen hat. Auch sie probierten die kugelsichere Schutzweste und den Schutzhelm an. Zur Ausrüstung im Polizeifahrzeug gehören außerdem ein Koffer zur Spurensicherung, Hütchen zum Absperren, Absperrband und Warnwesten.

Besonders Spaß machte es den Kindern, als ihre Fingerabdrücke genommen wurden und sie den Abdruck mit nach Hause nehmen durften. "Polizisten sind ganz normale Menschen, die ihren Mitmenschen helfen wollen. Niemand braucht vor uns Angst zu haben", erklärte Oliver Fürst. Er ist froh, dass sich die Kinder für ihre Arbeit interessieren. Als Belohnung für ihr Interesse spendierte ihnen Bürgermeister Ulrich Krieger ein Eis, das die Kinder mit großem Hallo entgegennahmen.