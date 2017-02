Laufenburg, Murg Kaum öffentliche Internetzugänge

In Laufenburg und Murg ist die Verbreitung öffentlicher Netzwerke bislang sehr gering. Hier erfahrt ihr, wo die besten Hotspots zu finden sind.

Die Verbreitung öffentlicher Internetzugänge ist in Laufenburg und Murg bislang sehr gering. Während sich die Menschen in der Altstadt von Bad Säckingen über bis zu 80 Hotspots im Internet einloggen können, sind es in Laufenburg und Murg zusammen lediglich 15, die sich über alle Stadtteile hinweg verteilen. Ohne gute Ortskenntnisse sind die freien Hotspots kaum auffindbar. Um einen besseren Überblick über die vorhandenen Internetzugänge zu geben, hat SÜDKURIER-Nachwuchsredakteur Lukas Schäfer die örtlichen Hotspots getestet.

In Laufenburg existiert nur ein Hotspot, der ohne lange Suche für die Allgemeinheit zugänglich ist: Im Imbiss der Metzgerei Stepanek. An diesem leicht zugänglichen Ort am Grenzübergang zur Schweiz kann sich jeder kostenlos und ohne Registrierung einloggen. Die Stärke des Signals ist jedoch abhängig von der momentanen Nutzeranzahl.

Weitere Netzwerke sind im Stadtzentrum nicht vorhanden. Selbst im Laufenpark bieten die Geschäfte ihr Netzwerk oft nur gegen das Herunterladen einer App oder einem Facebook-Like an. Rüdiger Lorenz vom Verein Freifunk Dreiländereck, der sich für die Verbreitung öffentlicher Hotspots am Hochrein engagiert, ist über die geringe Anzahl nicht verwundert: „Für eine möglichst große Verbreitung von offenen Netzwerken bedarf es aktive Bürger vor Ort. Wenn es keine Menschen gibt, die unsere Idee tragen und durch Eigeninitiative unterstützen, entwickelt sich das Netzwerk deutlich langsamer.“

Im Gegensatz zu Bad Säckingen beteiligen sich in Laufenburg bislang deutlich weniger Privatpersonen oder Firmen an der Idee der Freifunker. Wer außerhalb des Stadtzentrums einen öffentlichen Internetzugang sucht, wird in der Alemannenstraße in Rhina fündig. In unmittelbarer Nähe zur Hebelschule bietet ein Anwohner freien Internetzugang der Freifunker an. Im Ortsteil Binzgen sind am Fußballverein und am Gästehaus „Eiche“ ebenfalls Freifunker-Hotspots eingerichtet. Eine Internetverbindung ist hier ohne Probleme möglich. Kunden der Telekom haben zusätzlich die Möglichkeit, sich an der Hans-Thoma-Schule und im Lärchenweg mit Fon-Hotspots zu verbinden. An beiden Standorten klappte die Verbindung jedoch erst nach mehreren Versuchen. Sie ist ausreichend, um kurz seine Nachrichten zu aktualisieren, für schnelles Surfen im Internet aber eher ungeeignet.

In Murg gestaltet sich die Verbreitung der Hotspots wesentlich zentraler. Wer möglichst einfach und ohne langes Suchen ins Internet möchte, wird an der Hauptstraße fündig. Das Weltlädeli bietet einen Zugang der Freifunker mit beachtlicher Reichweite an, den jeder kostenlos nutzen kann. Am Restaurant „Fischerhaus“ sind sogar gleich vier Hotspots der Freifunker vorhanden. Eine Verbindung außerhalb des Geländes war jedoch nur mit einem Netzwerk möglich. Zwischen „Fischerhaus“ und Weinlager Gnädinger ist der Empfang am stärksten. In der Eglerstraße ist ebenfalls ein offenes Netzwerk der Freifunker zu finden. Für freien Internetzugang in Oberhof und Hänner bieten vereinzelte Geschäfte, sowie der SV Hänner einen kostenlosen Hotspot an.

Um das Netzwerk öffentlicher Hotspots auszubauen, ist laut Rüdiger Lorenz das freiwillige Engagement der Bürger gefragt. Durch mehr aktive Beteiligung könnten in kürzester Zeit erheblich mehr neue Knotenpunkte entstehen: „Die Idee muss mehr Bürgern bekannt werden, egal ob Privatperson oder Gewerbetreibender. Die Infrastruktur ist vorhanden, wir freuen uns über jeden, der bei uns mitmacht.“

Das Weltlädeli in Murg unterstützt die Idee der Freifunker

Das kleine Weltlädeli an der Hauptstraße in Murg leistet einen großen Beitrag, um der Öffentlichkeit einen kostenlosen Internetzugang zu ermöglichen. Das Fachgeschäft für fairen Handel beteiligt sich an der Idee der Freifunker und stellt der Öffentlichkeit einen kostenlosen Hotspot zur Verfügung. Durch die zentrale Lage des Weltlädelis direkt gegenüber dem Rathaus, können Bürger und Touristen ohne lange Suche auf ein schnelles Netzwerk zugreifen.

Die Idee, im Laden einen öffentlichen Hotspot einzurichten, hatte Dominik Moosmann. Moosmann ist Vorsitzender des SV Hänner und wurde durch einen Freund auf die Freifunker aufmerksam. Um den Spielern nach dem Training einen schnellen Internetzugang zu ermöglichen, wurde ein Hotspot der Freifunker eingerichtet. Die schnelle Internetverbindung begeisterte nicht nur die Spieler: „Nachdem ich gesehen habe, wie gut der Hotspot von den Jungs angenommen wurde, hatte ich die Idee, die zentrale Lage des Weltlädelis zu nutzen und dort ebenfalls einen freien Internetzugang der Freifunker einzurichten“, erzählt Dominik Moosmann.

Der öffentliche Internetzugang im Weltlädeli hat sich in der Nachbarschaft laut Moosmann herumgesprochen: „Man sieht in der Zwischenzeit immer öfter Menschen vor dem Weltlädeli stehen, manchmal sogar noch um 22 Uhr. Auch Schüler nutzen zunehmend unseren Zugang in ihren Pausen, da der Empfang bis zur Grund- und Werkrealschule reicht.“ Durch die geringe Verbreitung öffentlicher Netzwerke in Murg und Laufenburg unterstützt der Hotspot im Weltlädeli den Ausbau öffentlicher Netzwerke. Die Idee der Freifunker lebt vom Mitmachen und soll unter den Bürgern bekannter werden. Besonders erfreut ist Dominik Moosmann über die einfache Handhabung des Hotspots: „Einfach einstecken und los gehts!“ Der Betreiber habe keinerlei Wartungsaufwand und außer dem Anschaffungspreis keine weiteren Kosten.

Das Engagement der Freifunker unterstützt den Ausbau und die Verbreitung öffentlicher Netzwerke: „Jeder der möchte, kann sich für die Idee eines offenen Internetzugangs in unserer Region engagieren“, betont Rüdiger Lorenz von den Freifunkern. Durch eine Karte auf der Homepage der Freifunker ist dann für alle ersichtlich, wo aktuell aktivierte Netzwerke zu finden sind. Dominik Moosmann ist mit dem Hotspot der Freifunker im Weltlädeli höchst zufrieden: „Ich finde den freien Internetzugang für unseren Laden optimal. Deswegen habe ich die Freifunker auch schon weiteren Vereinen empfohlen.“ (luk)