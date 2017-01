Laufenburg Katholisches Männerwerk hält Rückblick und Ausschau

Gebetswachen auf dem Lindenberg auch wieder für 2017 im Programm. Bus-Pilgerfahrt nach Sachseln in der Schweiz für den 25. Juni geplant

Laufenburg (lid) Rückblick und Ausschau standen im Mittelpunkt der Jahresversammlung des katholischen Männerwerks Bad Säckingen-Dinkelberg am Samstagmorgen im Pfarrzentrum „Heilig Geist“ in Laufenburg. Der Wirkungskreis des Männerwerks erstreckt sich von Luttingen bis Grenzach und von Wehr bis hinauf auf den Hotzenwald. Das katholische Männerwerk ist kein Verein, sondern eine offene Gemeinschaft mit dem Ziel, den christlichen Glauben zu leben und zu vertiefen. Dies spiegelte sich auch im Rückblick des Bezirksobmanns Alois Lauber (Bad Säckingen) wider. Die zweimalige, mehrtägige Gebetswache auf dem Lindenberg, ein Besinnungstag und ein Gebetsabend in Wallbach bildeten die Schwerpunkte im Berichtszeitraum 2016. Weniger dem Gebet als vielmehr der Information diente ein Vortrag zum Thema „Wie ernähre ich mich richtig und nachhaltig?“

Auch für 2017 stehen Gebetswachen auf dem Lindenberg auf dem Jahresprogramm (25. März bis 1. April und 23. bis 30. September). Bei Vorträgen referieren Geistlicher Rat Robert Henrich am 4. März im Pfarrzentrum Heilig Kreuz in Bad Säckingen zum Thema „Christliches Begräbnis, Bestattungskultur, neue Richtlinien“ und Rechtsanwalt Christian Schürmann (Görwihl-Strittmatt) am 14. Oktober bei einem Besinnungsmorgen in Eichsel zum Thema „Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht“).

Eine Bus-Pilgerfahrt zum heiligen Bruder Klaus nach Sachseln (Kanton Obwalden) ist für den 25. Juni vorgesehen, wobei in Sachseln auch Erzbischof Stephan Burger anwesend sein wird. Ein zweites Mal ist Sachseln das Ziel einer Fußwallfahrt über das Wochenende 23./24. September, die vom Bezirk Klettgau-Wutachtal für Männer und Frauen organisiert wird. Feste Bestandteile des Jahresprogramms sind seit vielen Jahren die Männerwallfahrt nach Todtmoos (10. September) und der Gebetsabend am 1. Dezember in Wallbach.

„Als die badische Fahne über Afrikas höchstem Vulkan flatterte – vier Laufenburger besteigen den Kilimandscharo“ lautete der Titel eines Dia-Vortrags von Franz Schwendemann, der auf ein großes Interesse stieß. Der Versammlung vorausgegangen waren ein Gottesdienst und ein Frühstück.

Kath. Männerwerk

Der Bezirk Bad Säckingen-Dinkelberg des katholischen Männerwerks erstreckt sich von Laufenburg bis Grenzach und von Wehr bis in den Hotzenwald. An der Spitze stehen die beiden Obmänner Alois Lauber (Bad Säckingen, Telefon 07761/61 48) und Werner Probst (Wehr- Öflingen, Telefon 07761/33 50).