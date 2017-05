Laufenburg/CH Kabarett Restrisiko gastiert am 20. Mai in der Laufenburger Kultschüür

Kabarett Restrisiko gastiert am 20. Mai in der Laufenburger Kultschüür

In ihrem neuen Programm "Ich schwimm so frei!" geht das Ensemble unter anderem der Frage nach, ob Martin Luther als erster Whistleblower bezeichnen werden kann – hat er doch seinerzeit die für die meisten unverständliche lateinische Bibelfassung ins Deutsche übersetzt.

Laufenburg/CH – Im Reformationsjahr 2017 darf die Laufenburger Kultschüüer die Schweizer Premiere von "Ich schwimm so frei!" präsentieren. Das neue Programm des Kabaretts Restrisiko zeigt einen satirischen Blick auf Freiheit, Reichtum, Migration und Reformen. Das Lachen der Zuschauer soll im Halse stecken bleiben und zum Nachdenken anregen.

Bereits zum vierten Mal gastiert das grenzüberschreitende deutsch-schweizerische Kabarett Restrisiko im Laufenburger Eventlokal Kultschüür. Die Verantwortlichen freuen sich, dass sie den Zuschauern die Schweizer Premiere von "Ich schwimm so frei!" präsentieren dürfen. Das eigens für das Reformationsjahr 2017 entwickelte kabarettistische Theaterstück verspricht beste Unterhaltung, nicht nur für Möchte-gern-Reformatoren, sondern auch für katholische- und überhaupt-nicht Kirchgänger und für ganz normale Menschen. Das Restrisiko nimmt politische, kirchliche und persönliche Ereignisse und Bewegungen aufs Korn.

Dass Martin Luther als „Junker Jörg“ ein Flüchtling war, dürfte einleuchten, aber war er auch der erste Whistleblower? Durchaus, denn er habe die in der kirchlichen „Geheimsprache“ Latein verfasste Bibel ins Deutsche übersetzt und damit die evangelische Freiheit eines jeden Christenmenschen begründet, so wird das Kabarett Restrisiko das Publikum am 20. Mai aufklären. Die Vorstellungen beginnen um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr und dauern rund 75 Minuten. Das Ensemble des Kabaretts mit Ronald Kaminsky, Tina Zimm, Roland Degen und Esther Kaminsky-Deiss setzt im neuen Programm Martin Luther in Verbindung zu aktuellen Themen. „Ich schwimm so frei!“ ist bespickt mit bitterbösem Humor, der ernste Themen aufgreift, keine Tabus scheut und oft zur Selbstreflexion anregt.

"Ich schwimm so frei!" am Samstag, 20. Mai, um 18.30 Uhr, sowie um 20.30 Uhr in der Kultschüür, Hinterer Wasen 48, Laufenburg/CH. Eintritt 15 Franken. Reservierung über Telefon 0041/628 74 30 12, oder per E-Mail (reservation@kultschuer.ch). Weitere Infos im Internet: www.kultschüür. ch