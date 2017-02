Bad Säckingen Joelle soll in Basel gesehen worden sein

Die Polizei hat einen ersten konkreten Hinweis auf den Verbleib der vermissten 15-Jährigen aus Bad Säckingen. Vermutlich ist ist mit dem Zug weitergereist.

Im Fall der vermissten 15 Jahre alten Joelle Wolpensinger gibt es eine erste bestätigte Spur. Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, wurde das Mädchen am Sonntagnachmittag auf dem Badischen Bahnhof in Basel gesichtet. Die Polizei hofft nun auf weitere Hinweise zum Verbleib der Gesuchten. Sie könnte nach den bisherigen Erkenntnissen weiter mit dem Zug unterwegs sein.

Gemeinsam mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten, hatte Joelle am Samstag die Städtlefasnacht in Laufenburg besucht. Im Anschluss begaben sie sich in das Lokal "Goldener Anker". Gegen 0.35 Uhr wollte Joelle in dem Lokal die Toilette, seitdem wird sie vermisst.

Seit der Veröffentlichung des Vermisstenaufrufs am Sonntagabend seien Hinweise eingegangen, erklärte der Polizeisprecher. Diesen gehe die Polizei nun nach. Gleichzeitig werde wie in jedem anderen Vermisstenfall auch das persönliche Umfeld befragt – Familie, Freunde, Bekannte.

Der "Goldene Anker", wo das Mädchen zum letzten Mal gesehen wurde, befindet sich nur etwa 50 Meter von der Laufenbrücke entfernt, die über die Grenze führt. Die ermittelnde Bad Säckinger Polizei hat deshalb auch die Aargauer Kantonspolizei verständigt.

Die Laufenburger Städtlefasnacht wird grenzüberschreitend im deutschen und im Schweizer Teil von Laufenburg gefeiert und zieht vom sogenannten "Dritten Faißen" bis zum Fasnachtssonntag täglich tausende Besucher auch aus dem weiteren Umland an. Eine der Veranstaltungen der Städtlefasnacht ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag das "Häxefüür", zu dem Joelle zusammen mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährtin nach Laufenburg kamen.

Nach dem Ende des Nachtumzugs verkehren stets viele der Umzugsteilnehmer und -zuschauer noch in den Altstadtgaststätten oder Besenwirtschaften. Besonders beliebt ist die Codman-Anlage direkt am Rhein. Weil es hier eine Bühne und mehrere Besenwirtschaften gibt, halten sich hier zur Städtlefasnacht auch spät nachts noch viele Feiernde auf. Eine der Besenwirtschaften an der Codman-Anlage ist der "Goldene Anker", ein nur zu Fasnacht betriebenes Tanzlokal. Wegen des großen Andrangs ist vor dem Eingang Sicherheitspersonal postiert, das nur so viele Gäste in das Lokal einlässt, wie es zuvor verlassen haben.

zirka 1,63 Meter groß, schlank, hat blonde lange Haare (offen getragen), grüne Augen. Sie war zum Zeitpunkt des Verschwindens mit einem Fastnachtskostüm – "Katzenkostüm" – in den Farben orange-schwarz und weiß bekleidet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten und hat dazu folgende Fragen: Wer hat Joelle nach 0.30 Uhr in der Gaststätte "Goldener Anker" gesehen? Wer kann Hinweise über den Verbleib der Vermissten geben? Wer kann sonstige Hinweise geben, die mit dem Verschwinden des Mädchens in Verbindung gebracht werden können Mitteilungen nimmt die Kriminalpolizei in Bad Säckingen entgegen. Telefon: 07761/934500.