Laufenburg/Rotzel Jahreskonzert des Musikvereins Rotzel

Orchester inszeniert große Titel wie die Ouvertüre König David und die Filmmusik zu Pearl Habour

Laufenburg/Rotzel (elle) „Mit viel Liebe und Feingefühl hat unserer Dirigent Wolfgang Weber die Stücke ausgesucht, die wir an diesem Abend präsentieren möchten“, sagt Julia Kreuser, Programmführerin und Aktivmitglied des Musikverein Rotzel, welcher am Samstagabend den ersten Teil seiner beiden Jahreskonzerte im Bürgerhaus in Rotzel veranstaltet hatte. Zum Auftakt war auch Bürgermeister Ulrich Krieger anwesend. Zum ersten Mal beim Jahreskonzert mitspielen durften Julia Meier an der Posaune und Finn Langendorf auf der Trompete. Am Sonntag durften die Blockflötenkinder unter der Leitung von Aktivmitglied Sabine Zipfel erste Bühnenluft schnuppern. Die drei Jungen und vier Mädchen spielten Stücke wie „Im Nest“ oder „Eine kleine Henne“ und verzauberten damit das Publikum.

Der Musikverein Rotzel begann mit dem Stück „Ein Zeichen für die Freiheit“, einem besonders zeitlosen Werk, das den Ruf nach Freiheit durch die einzelnen Instrumente trägt. Es folgte die Ouvertüre „König David“, die im ersten Teil die Ungnade Gottes für König Sauls Fehlverhalten gestaltet durch das tiefe Blech zum Thema hatte, was im zweiten Teil zu einer Suche nach einem neuen König führte. Der dritte Teil stellte den Kampf zwischen David und dem Riesen Goliath dar, was durch musikalische Aufregung in Form von steigender Tempi erreicht wurde. Im finalen vierten Teil kam es dann zur Krönung des neuen Königs David. Weiter ging es mit Mozarts „Romanze“, die Klaus Weniger solistisch auf dem Horn gestaltete. Das anschließende „Zauber der Berge“ war ein eher ruhiges Stück, das von hellen Tönen geprägt war.

Den Wind, welcher durch die Berge zog und die Bergwanderung wurden symbolisch gestaltet von Manuela und Thomas Werne am Flügelhorn mit Unterstützung vom Schlagwerk. Zünftig ging es dann weiter mit dem Straßenmarsch „Stets Treu!“, der im Stile der Militärmusik die Kameraden marschieren ließ.

Nach einer Pause folgte die Filmmusik „Spirit: Der wilde Mustang“. Die filigranen Bewegungen des Pferdes kamen in den Holzinstrumenten zur Geltung, während das Klappern der Hufe durch das Schlagzeug erzeugt wurde. Der Soundtrack „Pearl Habour“ zum gleichnamigen Film, welcher den Überraschungsangriff der japanischen Luftflotte auf die amerikanische Marineflotte vor der Küste von Hawaii im Jahre 1941 nacherzählt, brachte vor allem durch starke Dynamikwechsel den Schmerz und die Kälte des Krieges zum Ausdruck. „Lenas Song: Fly with me“, gesungen von Mirijam Wenk, war ein sehr emotionales Werk, das die Kraft der Liebe und der Musik auf die Bühne brachte. Anschließend durfte Solist Tom Langendorf auf der Posaune „The Great Pretender“ von „Queen“ inszenieren und die Legende leben lassen. Es folgten weitere Welthits mit einem Medley der Rolling Stones, „Paint it Black“, „Ruby Tuesday“ und „Satisfaction“. Den Ausklang machte das Stück „Brassed up funk!“, das Ohrwurmcharakter hatte. Als Zugaben inszenierten die Musiker noch den Polkamarsch „Von Freund zu Freund“ und „So schön ist Blasmusik.