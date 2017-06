Laufenburg In Laufenburg fließen wieder die Grenzen

Die 18. Kulturtage legeben den Akzent auf junge Künstler und Angebote für ein junges Publikum. 13. Veranstaltungen zwischen dem 29. Juli und dem 13. August.

Laufenburg – Im Jahr ihres 18-jährigen Bestehens nehmen die Laufenburger Kulturtage die Millenials in ihren Blick. Junge Menschen, die um das Jahr 2000 geboren wurden und damit so alt sind, wie Fließenden Grenzen selbst, sollen als Besucher gewonnen werden. Am Donnerstag stellten Renata Vogt vom Kulturausschuss beider Laufenburg, Brigitte Chymo vom Tourismus- und Kulturamt/D sowie Natalia Dauer für die Junge Klassik das Programm vor. Es ist eine Mischung aus Musik und Malerei, Tanz und Theater, Kabarett und Kunsttheorie (siehe unten).

13 Veranstaltungen

Unter den 13 Veranstaltungen, die der Kulturausschuss bis 13. August anbietet, richten sich sechs besonders oder sogar ausschließlich an junge Menschen. Das schlägt sich auch in den Preisen für die Eintrittskarten nieder. So können Kinder, Schüler und Studenten schon für 5 Euro oder 6 Franken Karten für die Konzert der Reihe Junge Klassik erwerben. Das Rehmann-Museum stellt seinen Besuchern ins eigene Ermessen, wie viel sie für die Ausstellung "Under construction" zahlen wollen, die Street Art junger Schweizer Künstler zeigt (Vernissage heute um 18 Uhr). Die Karten fürs Kindertheater am 2. August in der Schüüre oder für die Straßenkunst-Workshops am 10. und 11. August im Rehmann-Museum 4 Euro oder 5 Franken. Beide Veranstaltungen werden auch im Rahmen des Ferienprogramms Laufenburger Kindersommer (Lakiso) beworben. Brigitte Chymo: "Wir haben schon sehr viele Anmeldungen."

Auch das Programm selbst wartet mit einer ganzen Reihe junger Künstler aus. Die gerade einmal 20-jährige Bad Säckinger Cellistin Natalia Dauer hat als musikalische Leiterin des Festivals Junge Klassik für die beiden Konzerte am 29. und 30. Juli lauter vielversprechende Talente und Jungmusiker vom Hochrhein verpflichtet. "Alles sehr, sehr tolle Musiker", versprich sie: Neben ihrer Schwester, der Geigerin Aloisia Dauer, sind dies der Laufenburger Gitarrist Adrian Brenneisen, die Waldshuter Pianistin Julia Pleninger und der Bad Säckinger Saxophonist Florian Fries. Die vielfach ausgezeichnete jungen Musiker präsentieren beim ersten Konzertabend Werke unter anderem von Liszt, Rachmaninow, Brahms und Paganini, am zweiten begegnen sich Klassik und Jazz.

Ähnlich alt aber musikalisch ganz anderswo beheimatet sind die drei Musiker von Sameday Records, die am 9. August im Rehmann-Museum auftreten. Auf rund 100 Konzerte kann die 2011 gegründete Band zurückblicken. Doch obwohl mit Severin Ebner einer der Musiker aus Laufenburg kommt, war der selbst komponierte und getextete Akustik-Pop von Sameday Records hier noch nie live zu hören.

Ebenfalls erstmals in Laufenburg zu Gast ist am 3. August Yxalag. Die 2008 von Studenten der Lübecker Musikhochschule gegründete Band verbindet traditionelle Klezmer-Musik mit unterschiedlichsten Musikstilen wie Blues, Walzer, Swing, Klassik und Jazz.

Andalusien und Appenzell

Eine spannende Fusion bieten auch Bettina Castaño und die Alderbuebe, die am 11. August eine weitere Laufenburger Premiere bieten werden. Die ursprünglich aus Teufen stammende aber seit 20 Jahrten in Südspanien lebende Flamencotänzerin und das Streichmusik-Quartett aus Urnäsch schlagen mit Hackbrett und Zapateados eine Brücke zwischen Andalusien und Appenzell.

Unterschiedliche Kontinente verbindet die Sängerin Viviane de Farias. Geboren in Brasilien und aufgewachsen in den USA, lebt sie heute in Karlsruhe. Sie singt einen stark brasilianisch geprägten Jazz und wurde auch schon als "Botschafterin des Bossa Nova in Deutschland" bezeichnet. Am 4. August ist auch sie erstmals in Laufenburg zu hören. "Die Frau hat Weltniveau", verspricht Renata Vogt.

Selbstverständlich gibt es auch Künstler, die sich durch Auftritte in Laufenburg eine feste Fangemeinde geschaffen haben. Zu ihnen gehört Pippo Pollina. Der in Zürich lebende Sizilianer tourt nach einer zweijährigen Pause wieder und füllt zusammen mit seinem Palermo Acoustic Quintet international große Hallen. Laufenburg ist für ihn fast schon eine zu kleine Bühne. "Doch Pippo Pollina kommt immer wieder gerne hier her", sagt Renata Vogt. Er habe eine Lücke im Torneeplan für ein Konzert am 16. Juli genutzt. Das reicht zwar nicht für die Kulturtage selbst, die erst am 29. Juli beginnen, doch ein Eröffnungskonzert ehrenhalber ergibt das allemal.

Fließende Grenzen: 18. Kulturtage Laufenburg