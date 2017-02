Laufenburg Im alten Feuerwehrgerätehaus heißt es derzeit Werkeln für den Umzug

Die Arbeiten im alten Feuerwehrhaus schreiten gut voran. Das Gebäude soll als Provisorium für den Kindergarten Rappenstein dienen. Die Lösung mit Containern wäre teurer als die Umbaumaßnahmen.

Wenn auch bis zum vorübergehenden Umzug des Kindergartens Rappenstein ins alte Feuerwehrgerätehaus auf der Brunnenmatt noch drei Monate vergehen, ist noch viel zu tun. Der Umzug der 100 Kinder mit 15 Betreuerinnen soll am 10. April beginnen, damit der Kindergarten am 24. April, nach den Osterferien, am neuen Standort Brunnenmatt eröffnen kann. Es ist ein Unterschied, ob Räume von gestandenen Feuerwehrmännern genutzt werden oder von zarten Kindern im Vorschulalter. Außerdem war ins alte Feuerwehrgerätehaus angesichts des Neubaus lange kaum in die Instandhaltung investiert worden.

Die im November begonnenen Umbauarbeiten auf der Brunnenmatt gehen gut voran. Bei einem Rundgang mit Susanne Wehrle, die im Hauptamt mit dem vorübergehenden Umzug des Kindergartens Rappenstein beschäftigt ist, konnten wir uns davon überzeugen. Die Durchbrüche, die die Räumlichkeiten miteinander verbinden, sind bereits gemacht. Dadurch können die Sanitär- und Nebenräume besser gemeinsam genutzt werden. Ebenso sind neue Elektroleitungen eingezogen worden, da die alten nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entsprachen.

Die Umbau- und Malerarbeiten werden zum großen Teil von den Mitarbeitern der Technischen Betriebe, die zurzeit mit fünf Leuten tätig sind, ausgeführt. Die Arbeiten wurden im November, unmittelbar nach dem Umzug der Feuerwehr ins neue Feuerwehrhaus auf der Neumatt, in Angriff genommen. Die Malerarbeiten, die im ganzen Gebäude notwendig sind, nehmen dabei den größten Teil der Arbeiten ein.

Der Einbau der neuen Fenster anstelle der Garagentore und ein Teil der Installation der Sanitäranlagen werden von Fremdfirmen ausgeführt. Besonders aufwendig muss die ehemalige Fahrzeughalle, mit neuem Boden, Zwischenwand und Fenstern, statt Toren, umgebaut werden. Außerdem werden im hinteren Teil des Gebäudes Fenster installiert.

Die Umbauarbeiten liegen aktuell im Zeitplan, sodass bis zum Umzugsbeginn am 10. April die Räumlichkeiten größtenteils fertiggestellt sein werden. Der große Parkplatz vor dem Gebäude, wird mit einem Tor versehen und dient als Spielplatz für die Kinder und als vorübergehender Parkplatz für die Eltern, die die Kinder bringen und abholen. Da die meisten Einrichtungen, die jetzt noch im Kindergarten Rappenstein, wie Elektroherde, Waschbecken und Möbel benötigt werden, erst in den Osterferien umgebaut werden können, wird es in den beiden Umzugswochen sehr viel zu tun geben.

Wenn auch der Umbau etwa 120 000 Euro kosten wird, wäre das Anmieten von Containern oder die Unterbringung der Kinder mit den Betreuerinnen an verschiedenen Standorten für die nächsten eineinhalb Jahre wesentlich teurer geworden und für die Eltern, die die Kinder zum Kindergarten bringen, umständlicher gewesen, erklärte Susanne Wehrle.