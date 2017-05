Laufenburg Im Aufwind: Mitgliederzahl des Turnvereins Laufenburg steigt an

Der TV Laufenburg muss sich Gedanken über die Zukunft machen. Marcel Schmidt kündigt an, nur noch für zwei Jahre den Vorsitz zu übernehmen. Dem Verein mangelt es an Übungsleitern.

Laufenburg (cha) Die Zahl der Mitglieder im TV Laufenburg steigt stetig. Um den Nachwuchs muss sich der Verein keine Sorgen machen. Die Voraussetzungen an Trainingsmöglichkeiten, sowohl was die Übungsräume wie die Geräte anbelangt, sind optimal. Finanziell ist der Verein gut aufgestellt. Die Kosten für Schulungen der Übungsleiter werden komplett vom Verein getragen. Die Entschädigungen für die Übungsleiter entsprechen dem Durchschnitt und werden sogar noch aufgestockt. Aber dennoch muss sich der TV Laufenburg ernsthaft Gedanken über die Zukunft machen, denn es fehlen Übungsleiter und Helfer. Zudem hat der an der Hauptversammlung am Freitagabend einstimmig wiedergewählte Vorsitzende Marcel Schmidt angekündigt, definitiv nach dieser Amtsperiode nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung zu stehen. Eigentlich wollte er sein Amt bereits an dieser Hauptversammlung niederlegen, bekundete er, aber es konnte niemand gefunden werden, der das Amt hätte übernehmen wollen. Vorstandsmitglied Peter Meister führte den Anwesenden den Ernst der Lage vor Augen. In einem größeren Kreis will sich der Verein demnächst ernsthaft Gedanken über die Zukunft machen. Bürgermeisterstellvertreter Robert Terbeck, der zudem die Wahl leitete, betonte: "Der TV Laufenburg ist etwas ganz besonderes. Von A wie Aerobic bis Z wie Zumba, wird alles angeboten, das ist etwas einzigartiges was der TV hier bieten kann." Dieses Engagement müsse erhalten bleiben, betonte er.

Wie ein roter Faden zog sich durch die vielen, auch in sportlicher Hinsicht positiven, Berichte der Abteilungen und Gruppen, der Mangel an Übungsleitern und Helfern. An turnwilligen Kindern und Jugendlichen fehlt es nicht, ganz im Gegenteil, es gibt viele, so viele dass es bereits Wartelisten gibt. Die Gruppen sind zahlenmäßige an ihre Grenzen angekommen und auch die noch vorhandenen Trainer stoßen immer mehr an ihre Kapazitäten.

Laut der Statistik hat der Verein derzeit 709 Mitglieder (im Vorjahr 676), davon sind 476 Erwachsene sowie 233 Kinder und Jugendliche. Die meisten Mitglieder bewegen sich im turnerischen Bereich, 97 in der Abteilung Leichtathletik. Großen Zuwachs verzeichnete die Rhythmische Sportgymnastik, mit aktuell 35 Gymnastinnen. Bei den Ehrungen wurde Elsbeth Mitzel für 50 Jahre Treue zum Verein ausgezeichnet. Für 40-jährige Treue zum TV erhielten Anita Oeschger, Roswita Meier und Erika Döbele (letztere beide abwesend) eine Urkunde. Seit 15 Jahren sind Birgit Janek und Michaela Weber Mitglied im Verein. Auch sie erhielten eine Ehrung, allerdings in Abwesenheit. Katja Stein wurde zur abgeschlossenen Ausbildung C-Lizenz Kinderleichtathletik gratuliert, ebenso Julia Mosch zum Abschluss Landesbrevet C für Kampfrichter.

Der Verein

Der Turnverein Laufenburg hat derzeit 709 Mitglieder. Der Vorstand des TV Laufenburg: Vorsitzender Marcel Schmidt, Vizevorsitzende Carolin Reinhard, Kassenwartin Anja Stein, Schriftführer Andreas Bergmann und die Beisitzer Birgit Schmidt, Hans-Eugen Tritschler und Peter Meister.

Weitere Infos im Internet: