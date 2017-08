Christoph Dennenmoser setzte sich schon für den Kampf gegen Ebola ein. Jetzt hilft er Opfern des Hurricane Harvey in Texas und nutzt dabei die sozialen Netzwerke.

Nachdem Hurricane Harvey in Texas gewütet hat und dort tausende Menschen in Not sind, bekommen die Betroffenen seit Sonntag, 27. August, auch Unterstützung aus Laufenburg. Christoph Dennenmoser, Mitarbeiter des Roten Kreuzes, engagiert sich bei der internationalen Hilfsorganisation „Charity Road“. Für seinen Einsatz muss Dennenmoser aber nicht nach Texas reisen, sondern kann die Menschen in Not von einem Rechner aus unterstützen. Seine Aufgaben bei der Hilfsorganisation beschreibt er so: „Wir sammeln in den sozialen Netzwerken Informationen über Flutopfer, bereiten diese auf und geben sie an die Behörden weiter.“

„Humanity Road“ wurde am Sonntag von dem „Digital Humanitarian Network“ aktiviert, um die Behörden vor Ort, wie etwa die United States Coast Guard, zu unterstützen. Das Netzwerk untersteht direkt der Koordinierungsstelle der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten.

Die Hilfsorganisation hat sich darauf spezialisiert, soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter zu durchforsten, um so Hilferufe zu entdecken, die dann an die zuständigen Behörden weitergeleitet werden. Am Donnerstag, 31. August, hatte die internationale Organisation laut Dennenmoser bereits über 1000 Hilferufe erfasst. Außerdem informiert die Hilfsorganisation auch über die aktuellsten Ereignisse in der Region und gibt Verhaltensregeln heraus. Etwa 500 Menschen aus der ganzen Welt arbeiten für „Humanity Road“ an den Datensätzen, so Dennenmoser.

Die Website der Hilfsorganisation (www.humanityroad.org) veröffentlicht täglich aktuelle Lageberichte zu Texas und verlinkt diese zu entsprechenden Tweets und Posts. Ein Bericht sagt etwa, dass eine Sammelstelle für Opfer der Wassermassen überflutet sei und verlinkt dabei auf den Tweet eines amerikanischen Journalisten. Zu sehen ist eine Halle mit Feldbetten, die im Wasser stehen. Die Menschen auf dem Foto haben sich auf eine Tribüne gerettet und sitzen dort nun fest.