Laufenburg Hochbehälter-Sanierung auf dem Rappenstein wird teurer

Der Gemeinderat Laufenburg hat den ersten Auftrag zur Sanierung des Hochbehälters Rappenstein vergeben. Die Angebotssumme lag mit 880000 Euro mehr als sechs Prozent über Plan. Laut Planer Ralf Mülhaupt lässt die konjunkturelle Lage derzeit die Preise in die Höhe schnellen.

Laufenburg (msb) Die geplante aufwendige Sanierung des Wasserhochbehälters Rappenstein nimmt Form an – und wird voraussichtlich teurer als erwartet. In jüngster Sitzung stimmte der Gemeinderat von Laufenburg einhellig für die Vergabe der Bautenschutzarbeiten an die Firma Orth & Schöpflin. Kostenpunkt: 880000 Euro. Damit steigen die Kosten für dieses Gewerk im Vergleich zur ursprünglichen Berechnung um 6,5 Prozent. Die Gesamtkosten dürften sich auf 1,2 Millionen Euro belaufen, wie Planer Ralf Mülhaupt vom Büro Tillig und Partner vorrechnete.

Grund für die deutliche Steigerung sei die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt, so Mülhaupt. Die Firmen seien aktuell stark ausgelastet, was sich auch auf das Preisniveau auswirke: "Wir können in der derzeitigen konjunkturellen Situation nicht erwarten, ein günstigeres Angebot zu erwarte", so Mülhaupt. Auch eine noch längere Vorlaufzeit bei der Ausschreibung bringe wohl keine preissenkende Wirkung.

Laut Zeitplan soll die Sanierung des 1974 in Betrieb genommenen Hochbehälters Mitte September mit ersten Vorarbeiten beginnen. Ende September soll die erste Kammer des Hochbehälters außer Betrieb gesetzt werden. Die zweite Kammer bleibe am Netz: "Für die ausführende Firma bringt dies enorme zusätzliche Anforderungen mit sich. Aber wir können nicht den kompletten Hochbehälter vom Netz nehmen", schildert Mülhaupt. Unter anderem müsse gewährleistet sein, dass Staub stets abgesaugt werde und nicht in das zweite Becken gelangt. Auch dieser Umstand wirke sich auf die Kosten aus, so Mülhaupt weiter. Für die Sanierung der ersten Kammer sind vier Monate veranschlagt. Im März soll dieser erste Abschnitt abgeschlossen sein. Ab April folgt die Sanierung der zweiten Kammer. "Wir gehen davon aus, dass die komplette Sanierung im Oktober 2018 abgeschlossen sein wird."

Eine mögliche Beeinträchtigung der Wasserversorgung in den Sommermonaten nächstes Jahr hält Mülhaupt für unwahrscheinlich, wie er sagt. Der Behälter sei mit einem Gesamtfassungsvermögen von 3000 Kubikmetern so groß, dass der Wegfall einer Kammer durch die Erhöhung der Pumpmenge in die andere Kammer ausgeglichen werden könne.