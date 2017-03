Luttingen Historiker stellt Buch zu Badens ältesten Gasthäusern im Luttinger Hotel Restaurant "Kranz" vor

Der in Albert geborene und in Konstanz lebende Buchautor Frank Joachim Ebner weiß in dem Werk "26 historische Gasthäuser in Baden" so manche Anekdote und persönliche Geschichte zu berichten. Ebner will mit dem Buch die Bedeutung von Traditionsgasthäusern als bedeutendes Kulturgut hervorheben.

Luttingen – Viele Gasthäuser hegen eine jahrzehntealte Tradition und durchliefen dabei einen steten Veränderungsprozess. Diesen dokumentiert der in Konstanz lebende Frank Joachim Ebner in seinem neuen Buch "26 historische Gasthäuser in Baden". Ebner präsentiert darin badische Gasthäuser mit viel Historie, Anekdoten und persönlichen Geschichten. In einem der Häuser, dem Luttinger Hotel Restaurant „Kranz“, stellt er am Freitag, 24. März, um 19 Uhr sein Buch vor. Zuvor referiert Peter Reuß über die Hochsaler Wuhre.

Frank Joachim Ebner wurde 1955 unweit des Gasthofs „Kranz“ in Albert geboren. Mit seinem 2006 gegründeten Tourismusprojekt "Historische Gasthäuser in Baden" hat er sich zum Ziel gesetzt, an die kulturhistorische Bedeutung badischer Traditionsgastronomie zu erinnern und die Geschichte altgedienter Häuser einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Badische Traditionsgasthäuser sind für Ebner ein bedeutendes Kulturgut: "Mit jedem altehrwürdigen Gasthaus, das verschwindet, verschwindet ein Stück Geschichte." Neben klassischen historischen Beständen dienen dem Badener vor allem Gespräche mit Zeitzeugen und Ortsansässigen als einzigartige und unverzichtbare Informationsquellen. Über den „Kranz“ berichtet Roswitha Spehl aus ihrer Kindheit und Jugend 1939 bis 1960), die sie in diesem altgedienten Gasthof des Hauensteiner Landes verbracht.

Ebner will nicht nur die Geschichte der regionalen Gasthäuser bewahren sondern auch die traditionelle Gastronomie besser vermarkten. Hierzu dient ein besonderes Gütesiegel: ein Schild mit dem badischen Wappen, das alle Wirtschaften erhalten, denen das Prädikat "historisches Gasthaus" gebührt. Dafür müssen die Restaurationen mit einer Öffnungszeit von mindestens 100 Jahren aufwarten können.

An dem Abend im „Kranz“ referiert zunächst Diplomingenieur Peter Reuß, der sich hauptberuflich mit moderner Wasserbewirtschaftung beschäftigt, zum Thema Wuhre. Reuß, dem die alten Hotzenwälder Bewässerungsanlagen schon bei Beginn seiner Tätigkeit in der Region auffielen, ist von diesen frühen technischen Meisterleistungen des Wäldervolkes fasziniert. In seinem Vortrag wird er auch auf das Hochsal-Wuhr eingehen. Dieses fließt direkt am historischen Gasthof „Kranz“ vorbei in Richtung Rhein.

Der Eintritt ist kostenfrei. Im Anschluss an Vortrag und Buchvorstellung laden die Kranz-Wirtsleute zu einem kleinen Umtrunk mit Imbiss ins „Poststüble“ ein. Das druckfrische Buch kann dann vor Ort erworben werden. Eine Signierung durch Referent, Wirtsleute, Zeitzeugen und den ebenfalls anwesenden Autor ist möglich.