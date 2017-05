Luttingen Helge & das Udo begeistern in Luttingen

Comedy-Duo beschert der "Brücke" am Samstagabend eine ausverkaufte Pfarrscheuer. Wortakrobatik und Improvisation.

Intelligente Wortakrobatik und originelle Improvisationen gab es am Samstagabend auf Einladung der "Brücke" mit Helge & das Udo in der Pfarrscheuer Luttingen. Über hundert Zuschauer ließen sich von dem vielfach prämierten norddeutsch-schwäbischen Comedy-Duo begeistern, das erst nach mehreren Zugaben den Abend beenden durfte.

Auch nach gut zwei Stunden fällt es schwer, das Programm von Helge Thun und Udo Zepezauer zu beschreiben. Dabei sind Worte doch die Kernkompetenz der vielfach ausgezeichneten Künstler, die mit ihrem aktuellen Programm "Ohne erkennbare Mängel" bereits zum dritten Mal am Hochrhein die Zuschauer begeistern. Entsprechend viele Fans haben sich dann auch in der fast ausverkauften Luttinger Kulturscheune eingefunden um dem fünften gemeinsamen Programm der Wortakrobaten zu lauschen.

Allein optisch ist das Paar ein Hingucker: Der Schwabe Udo, glatzköpfig und klein, ist mit viel Körpereinsatz besonders auf komische Nummern abonniert. Daneben der lange Helge aus dem hohen Norden, der allein mit süffisant hochgezogener Augenbraue für Lachern sorgen kann – zusammen brachten sie mit viel Schlagfertigkeit und Spontanität die Stimmung in kürzester Zeit zum Überschäumen. Dass dabei auch das Publikum nicht nur zuschauen und genießen darf, wurde schon bei der ersten Nummer klar.

Thuns Tierleben wurde begleitet von den lebhaften Tierimitationen Zepezauers, welcher das Brunftverhalten von Lama, Stockente und Schildkröte gerne an den Gästen der ersten Reihe demonstrieren wollte und dabei nur knapp von seinem Kollegen zurückgehalten werden konnte. Weiter ging es mit einer laut Helge Thun vom Aussterben bedrohten humoristischen Kunstform: dem Schüttelreim. Als norddeutscher Kommissar in Derrick-Manier mit seinem sächselndem Kollegen wird dann in Reimform einen Mord im Rotlichtmilleiu aufgeklärt, nur um kurz darauf als DJ Pancake und MC Pfannkuchen aufs Köstlichste angelsächsische Musik mit französischer Kulinarik zu verbinden. Mit dem Nachruf auf den schwäbischen Heimatdichter und einem skurrilen Musikkritiker-Interview gab es immer wieder kleine Ausflüge in die Realsatire.

Dabei ging es nie unter die Gürtellinie und auch richtig böse wurde es nicht. Den beiden gelang es vielmehr sowohl Tempo als auch Niveau für über zwei Stunden zu halten. Wenn dann bei den Improvisationsstücken die Zuschauer als Stichwortgeber auch noch mit ins Geschehen eingreifen konnten, liefen die perfekt aufeinander eingespielten Künstler schließlich zur Höchstform auf. Zwei Zugaben wurden schließlich gefordert, für viele Zuschauer in der Pfarrscheuer hätten es wohl gerne noch mehr sein dürfen.