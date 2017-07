Laufenburg Hebelschule verabschiedet Rektor Josef Droll-Lehner

Es war eine Entlassfeier der besonderen Art: Am Freitag verabschiedeten Schüler und Lehrerkollegium Rektor Josef Droll-Lehner mit einem umfangreichen und unterhaltsamen Programm. Schulamtsdirektorin Katharina Haag lobte seine stets sachliche und humorvolle Art: „Sie haben das Herz am rechten Fleck.“

Das Lehrerkollegium der Hebelschule mit der neuen Rektorin Stefanie Brand ließ es sich nicht nehmen, ihren scheidenden Rektor, Josef Droll-Lehner am Freitag mit einem großen Programm zu verabschieden.

Unter den Gästen, die Droll-Lehner die Ehre gaben, befanden sich Bürgermeister Ulrich Krieger, die Schulamtsdirektorin Katharina Haag, der Rektor der Murgtalschule, Armin Brutsche, die Rektorin der Hans-Thoma-Schule Janine Regel-Zachmann, der ehemalige Rektor der Hans-Thoma-Schule Dieter Schwandt, sowie der scheidende Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, Detlev Jobst. Durch das Programm führte Silvia Stoll.

Nach den Darbietungen der Schüler der Klassen 1a und 1b, sowie der Rhythmus AG der Klassen 1 und umgedichteten Liedern, die das Lehrerkollegium vortrug, folgten die Grußworte von Bürgermeister Ulrich Krieger, der feststellte, dass die Zeit seit der Amtseinführung zum Rektor vor fünf Jahren, wie im Flug vergangen ist. In dieser Zeit hat Droll-Lehner viele organisatorische Aufgaben in die Hand genommen, wobei er immer die betroffenen Menschen, ob Schüler oder Lehrer, einbezogen hat. Dazu gehörten die Einweisung von Stefanie Brand zu seiner Nachfolgerin und die Vorbereitung der Ganztagsschule.

Weitere Grußworte von Stefanie Brand und Dieter Schwandt folgten, bevor die Schulamtsdirektorin Katharina Haag die offizielle Verabschiedung von Josef-Droll-Lehner vornahm. Da Droll-Lehner noch ein sogenanntes Sabbatjahr nimmt, erhält er die Freistellungsurkunde erst in einem Jahr. Trotzdem dankte Katharina Haag Droll-Lehner feierlich im Namen des Schulamtes für seine geleistete Arbeit als Lehrer und in den letzten fünf Jahren als Rektor der Hebelschule.

Droll-Lehner kam im Jahr 1981 an die Sonderschule in Bad Säckingen, wurde 1985 Lehrer an der Hebelschule, 2006 Konrektor und schließlich 2012 Rektor. Katharina Haag lobte die sachliche, humorvolle Art, mit der er die zu bewältigenden Aufgaben professionell und menschlich ausführte. „Sie haben das Herz am rechten Fleck, ohne die Bodenhaftung zu verlieren!“ rief sie ihm abschließend zu.

Ganz gerührt dankte Droll-Lehner seinem Kollegium und den Vorrednern für diese herzliche Verabschiedung. Während er viele Mal für die Kinder "Vorhang auf!" gerufen hat, schließt sich jetzt der Vorhang, sodass er sich jetzt seinen erwachsenen Töchtern und sein er Partnerin Regina intensiver widmen kann. Auch an Haus und Hof gibt es einiges zu tun und natürlich möchte er zusammen mit seiner Partnerin, viel reisen. Mit einem Abschiedslied des Kollegiums und einem gemeinsamen Umtrunk ging die schöne Feierstunde zu Ende.