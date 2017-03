Rhina Hebelschule Laufenburg wird Ganztagsschule

Zwei jahre Planung trägt Früchte: Der Betrieb am Standort Rhina startet im September.

Rhina – Jetzt ist es amtlich: Die Hebelschule Laufenburg wird Ganztagsschule. Wie die Schulleitung mitteilt, hat Kultusministerin Susanne Eisenmann Ende Februar die Namen der neu genehmigten Ganztagsschulen für das Schuljahr 2017/18 bekannt gegeben. Auch die Hebelschule Laufenburg kann im September an ihrem Standort in Rhina mit dem Ganztagsbetrieb starten. Vorausgegangen sind fast zwei Jahre der intensiven Planung in enger Zusammenarbeit zwischen der Stadt Laufenburg (Baden) und der Hebelschule.

Jetzt haben die Eltern die Wahl, ob sie ihr Kind im Halb- oder Ganztagsbetrieb anmelden möchten. Von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr wird ein Ganztag an der Hebelschule ab dem kommenden Schuljahr dauern. Montags, dienstags und donnerstags gibt es für die Schüler die Möglichkeit, in der Schule Mittag zu essen und am Nachmittag an Hausaufgabenbetreuung, Arbeitsgemeinschaften und Unterrichtsangeboten teilzunehmen. Auch das Bedürfnis der Kinder nach Bewegung, Spiel und Ruhezeiten wird berücksichtigt werden.

Für Eltern, die ein erweitertes Betreuungsangebot suchen, besteht die Möglichkeit, ihr Kind in der Frühbetreuung ab 7 Uhr und gegebenenfalls einer Anschlussbetreuung bis 17 Uhr anzumelden. Ebenso wie das Mittagessen sind diese zusätzlichen Betreuungszeiten kostenpflichtig.

Für diese Aufgaben sucht die Stadt noch geeignetes Personal. Der Ganztagsbetrieb soll für die Eltern eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. Im Mittelpunkt stehen jedoch die Bedürfnisse der Kinder. Für sie soll in der Ganztagsschule ein vielfältiger Tagesplan, neue Lernbedingungen und eine gestärkte Gemeinschaft erfahrbar werden.

Das Angebot der Ganztagsschule richtet sich an alle Grundschüler der Stadt Laufenburg (Baden) und deren Stadtteilen. Die Anmeldung für die Schüler der Hebelschule erfolgt in den nächsten Wochen schulintern. Weitere interessierte Laufenburger Eltern, die das Angebot der Ganztagsschule wahrnehmen möchten, können sich ab sofort im Sekretariat der Hebelschule (Telefon 07763/78 03) melden. Auch Detailfragen werden hier gerne entgegengenommen.

Die Räumlichkeiten im Schulgebäude müssen allerdings noch teilweise dem Ganztagesbetrieb angepasst werden. Es wird schon fleißig umgeräumt und renoviert, aber für alle Beteiligten gibt es in den kommenden Monaten noch viel zu tun.

Zur Schule

Die Hebelschule besteht seit 54 Jahren. Zur Zeit unterrichten an der Grundschule 20 Lehrer und 270 Schüler. Am Standort Rhina werden acht Klassen und eine VKL-Klasse unterrichtet, am Standort Luttingen vier Klassen. Schulleiter ist Josef-Droll-Lehner. Er geht Ende des Schuljahres in Ruhestand, nachdem er wegen der Einführung des Ganztagesangebots in Rhina seinen Vertrag eigens nochmals um ein Jahr verlängert hatte.www.hebelschule-laufenburg.de