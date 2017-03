Laufenburg Hauenstein: Großes Interesse an der heimischen Bienenzucht

51 von 102 Mitgliedern des Imkervereins Hauenstein kommen zur Hauptversammlung. Urkunden und Ehrennadeln für langjährige Bienenzüchter.

Schachen (her) Wenn von 102 Mitgliedern 51 zur Hauptversammlung des Imkervereins Hauenstein kommen, dann zeugt dies von einer großen Verbundenheit zum Verein. Vorsitzender Bernward Lohr begrüßte sie am Freitagabend entsprechend herzlich im Gasthaus Kranz in Schachen und lobte sie für ihr Interesse am Verein.

Bei seinem Rückblick auf 2016 konnte er von sieben Imkertreffs berichten, die von durchschnittlich 27 Personen besucht wurden. Michael Bilawsky, Ewald Gerspach, Hermann König, Georg Ruf und Günter Wehrle, waren an allen Imkertreffs anwesend, während Ernst Duttlinger, Erwin Ebner, Rafael Huber, Bernward Lohr, Angelika Mutter, Harald Schlegel, Herbert Siebold und Klaus Siebold nur bei einem Imkertreff gefehlt haben. Ein Höhepunkt war am 3. Juli der Tag der offenen Tür am Lehrbienenstand, an dem Herbert Siebold von der Königinnenzucht berichtete.Viele Besucher seien erstaunt darüber gewesen, dass die Bienen so friedfertig waren, als Bernward Lohr die Bienenwaben mit vielen Bienen aus den Bienenkästen holte, ohne dass sie von einer von ihnen gestochen wurden.

Auf dem Josefsmarkt, dem Apfelmarkt, dem Naturparkmarkt in Niederhof und dem Weihnachtsmarkt war der Imkerverein ebenfalls präsent. An der Herbstwanderung auf den großen Mythen, die Erwin Ebner geführt hat, nahmen elf Personen teil.

Herbert Siebold berichtete im Anschluss von der Arbeitsgruppe Königinnenzucht, die 84 Reinzucht-Königinnen gezüchtet hat. 16 der 17 Teilnehmer haben den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen. Auch für 2017 ist wieder ein solcher Kurs geplant, für den am Donnerstag, 9. März im Café Heimelig in Hänner die Startbesprechung stattfindet.

Nach dem Kassenbericht von Bernhard Rüd, den die beiden Kassenprüfer Bernd Matt und Thomas Meier für einwandfrei befanden, führte Wolfgang Ritter die einstimmige Entlastung des Vorstandes durch. Da Walter Rüd sein Amt als Beisitzer nach zehn Jahren abgab, wurde als Ersatz Angelika Burger mit 26 Stimmen gewählt. Der weitere Kandidat, Johannes van der Kolk, erhielt 17 Stimmen.

Für 30-jährige Mitgliedschaft wurden Petra Berger und Heinrich Frommherz mit Urkunde und goldener Ehrennadel geehrt. Diese Ehre wurde auch Bernhard Rüd zu teil, der sie für 30 Jahre Kassierer beim Imkerverein erhielt. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Christa Oberbossel und Wilfried Rebholz mit Urkunde und silberner Ehrennadel geehrt.

Für 2017 sind bereits 20 Termine geplant, beginnend mit dem Imkertreff am 26. März, über den Imkerausflug an den Bodensee, der am 23. Juli stattfindet und das mit der Teilnahme an der Laufenburger Altstadtweihnacht vom 15. bis 17. Dezember, endet.

Der Verein

Der Imkerverein Hauenstein ist aus dem 1920 gegründeten Imkerverein Hotzenwald hervorgegangen. Er hat aktuell 102 aktive Mitglieder und betreut insgesamt 693 Bienenvölker. Vorsitzender ist Bernward Lohr.

Weitere Infos im Internet: www.imkerverein-hauenstein.de