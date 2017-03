Hauenstein Hauenstein: Einst kleinste deutsche Stadt wird 700 Jahre alt

Hauenstein erhält vor 700 Jahren das Stadtrecht. Der Josefstag am Sonntag, 19. März, hat daher in diesem Jahr eine besondere Bedeutung. Der Förderkreis will unter Mithilfe des städtischen Bauhofs auf dem Burggelände einen acht Meter hohen Fahnenmast fest installieren.

Stadtjubiläen werden im Allgemeinen gebührend gefeiert. Die Ortschaft Hauenstein hat ein solches gerade vor sich, denn vor 700 Jahren erhielten die Bewohner zwischen Burg und Rhein städtische Privilegien verliehen. Der kommende Josefstag am Sonntag, 19. März, hat als traditionell weltlicher und kirchlicher Hauensteiner Festtag daher in diesem Jahr eine besondere Bedeutung. Anlässlich des Jubiläums ist ein kurzer Blick in die geschichtliche Entwicklung von Hauenstein angebracht.

Noch bevor es die kleine Ansiedlung entlang des Rheines gab, thronte hoch über ihr die bereits 1215 existierende Burg Hauenstein, deren Besitzer den unter ihr verlaufenden Verkehrsweg beherrschten. Sie richteten auf der engen Talstelle eine 1280 erstmals erwähnte Zollstätte ein und erhoben von den auf dem Rhein und auf der Straße beförderten Waren einen Reichszoll. Daraufhin entstand eine kleine Häusergruppe, deren Bewohner vom Transport und vom Verladen und Stapeln der Waren lebten.

Das Gemeinwesen dieser Ortschaft entfaltete sich anfangs wohl prächtig, so dass sie von den österreichischen Herzögen Leopold und Heinrich am 2. Januar 1317 das Stadtrecht verliehen bekam. In der Urkunde der Stadtgründung heißt es: „Dass ihre Burg und Vorburg (Stadt) fürnehmer und gebessert werde an Lütt und Guet und tun kund mit diesem Brief, dass die Lütt, die itzt dort sitzen und noch kommen werden, welche Landslütt sie seyen, als Bürger zu State (in der Stadt) sitzen sollendt. Wir geben ihnen für uns und alle Brüder die besondere Gnadt, dass sie weder uns noch anderen Amtsleuthen keinerlei Stür oder Dienste thun und dienen sollen.“

Dieses Privileg wurde bei jedem Regierungswechsel neu bestätigt. So 1373, 1464, 1478, 1567, 1692, 1765, 1782, 1798 und letztmals 1800. Hauenstein konnte sich allerdings nie zu einer vollwertigen Stadt entwickeln, wie es den benachbarten vier Waldstädten Waldshut, Laufenburg, Säckingen und Rheinfelden gelang.

Es fehlte vor allem die räumliche Ausdehnung, der Stadtbann, der Grundlage für einen eigenen Gerichtsbezirk war. Auch die Zollgerechtigkeit blieb den Hauensteinern versagt. Sie blieb in den Händen der Landesherrschaft. Und der Markt beschränkte sich gar auf nur einen pro Jahr, den es am Josefstag noch immer gibt.

Als im 18. Jahrhundert die Gemarkungen der vorderösterreichischen Herrschaft vermessen wurden, war 1786 auch Hauenstein an der Reihe. Bei sämtlichen Ortschaften war in der Überschrift der hergestellten Pläne von Bannen die Rede, nicht aber in Hauenstein. Es gab dort demnach keinen eigenen Bann, lediglich ein kleines Gebiet von 49 bewirtschafteten Gartenparzellen mit zusammen acht Juchert (2,9 Hektar) und „gemeinsames Bergfeld mit wenigen Eichen besetzt, davon gewiss Felsen“ mit 15 Juchert (5,4 Hektar), das Geometer Johannes Hünerwadel im „Grund Rüß über die Stadt Hauen Stein“ festhielt.

Das Gebiet auf der Ebene oberhalb der Häuser von Hauenstein mit dem Alten Schloss und dem damaligen Herrschaftshof wurde 1786 ebenfalls aufgemessen. Es beinhaltete 41 Juchert (14,8 Hektar) und wurde 1806 mit der Gründung des Großherzogtums Baden Staatseigentum.

Gemarkungsmäßig wurden anlässlich der Katastervermessung 1886 beide Gebiete zusammengeführt. So entstand die heutige Gemarkung Hauenstein mit 29 Hektar, die allerdings die Rheinfläche von sechs Hektar miteinschließt. Hauenstein war mit großem Abstand die kleinste Gemarkung im Landkreis Waldshut und blieb es, obwohl sich die einst kleinste Stadt Deutschlands am 1. Januar 1972 mit der Stadt Laufenburg zusammenschloss.

Etliche heutige und frühere Hauensteiner Bewohner, aber auch Personen aus der näheren und weiteren Umgebung, fühlen sich mit der ehemaligen Burg verbunden. Sie gründeten im Jahr 2013 den Förderkreis zur Erhaltung der Burgruine Hauenstein e.V. und pflegen seither das Burgareal in regelmäßigem Abstand.

Rechtzeitig zum kommenden Josefsfest will der Förderkreis unter Mithilfe des städtischen Bauhofs auf dem Burggelände einen acht Meter hohen Fahnenmast fest installieren, auf dem das Banner mit dem Wappen der vormaligen Stadt Hauenstein wehen wird.

Josefstag

Hauenstein feiert am Samstag, 18. März, um 17 Uhr mit einer Festmesse in der Josefskapelle deren Patrozinium. Am Sonntag, 19. März, wird der Josefsmarkt abgehalten. Um 14 Uhr findet in der Kapelle eine Josefsandacht statt. Parkmöglichkeiten für die Marktbesucher gibt es in Luttingen. Die Landesstraße 154 ist von 5 bis 22 Uhr gesperrt, in dieser Zeit können die Bushaltestellen in Hauenstein und Luttingen nicht bedient werden.