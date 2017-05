Laufenburg Harmonika-Orchester Laufenburg lädt zu Jahreskonzert am 20. Mai

Zusammen mit dem Akkordeonorchester Magden wird im katholischen Pfarrsaal ein vielfältiges Programm versprochen.

Laufenburg – Seit Fasnacht wird beim Harmonika-Orchester Laufenburg intensiv geprobt. Das Jahreskonzert findet am Samstag, den 20. Mai um 20 Uhr, im Katholischen Pfarrsaal in Laufenburg statt.

Vadim Fedorov, der Dirigent des HO Laufenburg hat ein vielseitiges, aktuelles Programm zusammengestellt. Bekannte Melodien aus dem Musical Starlight Express stehen ebenso auf dem Programm wie aktuellere Stücke „What’s Up“ (4 Non Blondes) oder „All About That Bass“ (Meghan Trainor). Jede Stimme absolvierte in den vergangenen Wochen zusätzliche Stimmenproben, damit die Stücke am Konzert ansprechend klingen. Den Auftakt am Konzertabend wird die Akkordeon-AG in Kooperation mit der Hebelschule Rhina übernehmen. Anschließend treten die Akkordeon- und Keyboard-Ausbildungsgruppen als Jugendorchester auf, bevor das Gastorchester aus Magden (Schweiz) übernimmt. Das AO Magden wird das Publikum mit bekannten Melodien wie Memory aus dem Musical Cats oder einer anspruchsvollen sizilianischen Tarantella bestens unterhalten.

Den zweiten Konzertteil nach der Pause wird das Laufenburger Orchester übernehmen, welches von Christina Scholz aus Bad Säckingen gesanglich begleitet wird.

