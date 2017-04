München, Laufenburg H.C. Starck rechnet 2017 mit Erholung der Kernmärkte

Unternehmen verzeichnet 2016 Umsatzrückgang auf 688,4 Millionen Euro. Ausgründung der rechtlich eigenständigen Pulverdivisionen bewähert sich nach Ansicht der Geschäftsführung.

H.C. Starck rechnet für das Geschäftsjahr 2017 mit nachhaltiger Erholung seiner Kernmärkte. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 ging der Umsatz aufgrund des schwierigen Marktumfelds und sinkender Rohstoffnotierungen auf 688,4 Millionen Euro zurück und lag unterhalb des Vorjahresumsatzes von 815,2 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 2600 Mitarbeiter (2015 rund 2700).

Mit der Schaffung dreier rechtlich eigenständiger Pulverdivisionen sei 2016 ein wichtiger Schritt hin zu einer zukunftssicheren Ausrichtung gelungen, erklärt H. C. Starck. „In unserer fast hundertjährigen Unternehmensgeschichte haben wir damit einen neuen Meilenstein erreicht“, wird Engelbert Heimes, Vorsitzender der Geschäftsführung, zitiert.

Durch nachhaltige Effizienzsteigerung konnte die an den Laufenburger Standorten besonders wichtige Division Surface Technology and Ceramic Powders die Wettbewerbsfähigkeit deutlich steigern. Besonders im Bereich der hochtemperaturfähigen Beschichtungen für moderne Gasturbinen und Triebwerke konnte H.C. Starck seine Marktanteile dank führender Produktqualität ausbauen.

Trotz des stagnierenden Elektronikmarktes konnte die Division Tantalum/Niobium Powders ihre Vorreiterrolle in den wichtigen Marktsegmenten 2016 erfolgreich verteidigen. Um die steigende Nachfrage zu bedienen, wurden die Kapazitäten in Goslar weiter ausgebaut. Über die Tochtergesellschaft H.C. Starck Smelting GmbH & Co. KG werden unter anderem im Werk Rhina tantalhaltige Schlacken und andere Recyclingmaterialien kosteneffizient aufbereitet. Das macht H.C. Starck unabhängiger von Preisschwankungen auf dem Weltmarkt.

Die Division Tungsten Powders behauptete 2016 ihre starke Stellung auf dem europäischen Markt. In China und Vietnam konnten die Joint Ventures des Unternehmens im vergangenen Jahr ihre Kapazitäten voll auslasten und erreichten eine deutliche Steigerung bei Produktivität und Umsatz. „Seit vergangenem Jahr zahlen sich unsere Investitionen an diesen beiden asiatischen Standorten aus“, sagt Jens Knöll, Geschäftsführer der H.C. Starck GmbH.

Vom Wachstum der Additiven-Fertigungs-Branche profitiert H.C. Starck divisionsübergreifend. Dies betrifft Materialien für Anwendungen in der Luftfahrt, in Medizin- und Automobiltechnik und beim Maschinenbau.