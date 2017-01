Laufenburg-Grunholz Grunholzerin Ingeburg Eisenhardt feiert heute ihren 80. Geburtstag

Seit 25 Jahren wohnt die Jubilarin in Grunholz. Sie ist Mitglied im Radsportverein Wallbach, strickt gerne und hilft immer noch ihrer Tochter im Gasthaus Am Brückle aus.

Den 80. Geburtstag kann am heutigen Donnerstag Ingeburg Eisenhardt, geborene Schreiber, feiern. Die Jubilarin wohnt seit 1991 im Eigenheim in der Nagelschmiede 46. Sie ist noch so rüstig, sodass sie immer noch bei ihrer Tochter im Gasthaus „am Bückle“ in Laufenburg tätig sein kann.

In Schwörstadt kam Ingeburg Eisenhardt auf die Welt. Sie besuchte die Volksschule, ehe sie wenige Tage nach der Schulentlassung in der Mechanischen Buntweberei in Brennet arbeitete. 1957 heiratete sie. In Wallbach wohnte die Familie. Von 1956 bis zur Geburt der Tochter arbeitete sie in der Schuhfabrik Bata im schweizerischen Möhlin, ehe sie wieder in der MBB in Brennet ihr Geld verdiente. Von 1966 bis 1970 arbeitete sie in St. Marienhaus in Bad Säckingen, ehe die Zahnfabrik Vita ihr Arbeitgeber wurde. 1991 heiratete sie ihren Mann Heinz. 1997 ging sie in Ruhestand.

Für Ingeburg Eisenhardt gibt es nie Langeweile. Viel beschäftigt sie sich mit Stricken. Sie freut sich, dass sie noch problemlos am Steuer ihres Autos sitzen kann. Viel Freude hat sie an den Blumen in ihrer Wohnung und gibt zu verstehen, dass sie sich in ihrer Wohnung am wohlsten fühlt. Auch an ihrem Geburtstag wird sie keinen Alkohol trinken.

Schon seit Jahrzehnten gehört die Jubilarin dem Wallbacher Radsportverein an. Zu den Geburtstagsgratulanten wird auch RSV gehören und sich den guten Wünschen des Mannes, der Tochter mit ihrem Mann, den drei Enkeln und den fünf Urenkel anschließen.